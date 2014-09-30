Gelecekte evlerde kullanılabilecek 10 teknolojik eşya

Tüplü televizyonlardan ince ekranlara geçilen bir çağdan sonra, icat edilen teknolojik eşyalar gün geçtikçe ihtiyaçlarımıza daha basit ve modern çözümler üretecek şekilde gelişmeye devam ediyor. İşte yakın zamanda evleri geleceğe taşıyabilecek yeni nesil 10 teknolojik eşya… Michael Friebe imzası taşıyan bu teknoloji harikası televizyonlar yakında evlerimizdeki yerlerini alacaklar. Sürekli yeni modelleri çıkan bir ürün grubu olan televizyonların, tamamen hologram olma noktasına gelmeden önceki son basamağı olarak öngörülen bu modeller evimizdeki pahalı televizyonların yerine geçmek üzere.
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Sony Eclipse, evlerde elektrik harcamayan ve şarj ihtiyacı olmayan bir müzik sistemi kurulmasını sağlıyor. Cama yerleştirilen cihaz, güneş enerjisiyle tükenmez bir enerji kullanımı sağlıyor. Geliştiriciler Hoang Nguyen ve Anh Nguyen şu sıralarda bu cihaza, hava durumuna göre odanıza fon müziği verebilecek sensörleri eklemeye çabalıyorlar.
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Geceleri uykudan kalkıp tuvalete ya da mutfağa giderken elektrik düğmesini aramaya gerek kalmayacak… Duvarlara yerleştirilecek panellerle ışığı yakmak için sadece duvara dokunmak yeterli olabilecek.
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Ekolojik bulaşık makineleri tabaklardaki yemek artıklarını bitkileri beslemek için kullanılabilecek gıdalara çevirecek! Çok yakın bir gelecekte yemek artıklarını doğaya geri kazandırılabilecek bir nevi "gübre"ye çevirme özelliklerine sahip olacaklar.
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Genelde çay ve kahve gibi sıcak içecekleri başka cihazlarda yapıp ondan sonra bardağa koyarak tüketiyoruz. Bu nedenle içeceklerin ısıları düşebiliyor. Ya da tam tersi soğuk su ısınabiliyor. Bu özel bardak sıcak ve soğuk değerleri enerjiye çevirerek belirlenen ısılarda içindeki sıvıyı sonsuza kadar barındırabiliyor. Ayrıca bu bardak daha önce elde edilen bir sıcaklığı kaydedebiliyor. Böylece içine sıvı hangi sıcaklıkta koyulursa koyulsun, içeceği daha önce kaydedilen sıcaklıkta içme imkanı verecek..
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Yakında duvarlar istenilen renge bürünebilen LED ekranlardan oluşabilecek. Bu badana derdini yok edebilir… Bu duvarlar aynı bir bilgisayar masaüstü gibi komuta edilebilecek, yani sanal çerçevelerle duvarlar süslenebilir veya sanal saatler koyulabilir.
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Seo Dong-Hun'un tasarımı olan bu tavan kaplamaları sayesinde basit lazer ışıklı komutlarla odaların aydınlatmasının nasıl olması isteniyorsa, ona göre belirlenebilecek. Odaların nasıl ışıklandırılacağı kullanıcının yaratıcılığına kalmış. Örneğin, istenilirse disko topundan oluşan bir ışıklandırma ayarlanabilecek.
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Henüz daha şemsiyelerin yerini tutacak bir icat yapılmadı. En az evrim geçiren gereçlerin başında geliyor aslında şemsiyeler. Ancak şemsiyeden vazgeçilemese de Noh Seon Mi geliştirdiği icat sayesinde artık apartman boşluklarında kurutulmaya bırakılmış şemsiyeler gelecekte olmayacak. Swan adı verilen bu cihazlara şemsiye yerleştirildiğinde hızlı bir şekilde kuruyabilecekler.
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Su kaynakları gelecekte çöle döneceği söylenen dünyamız için büyük önem taşıyor. Bu noktada musluklardan akan her damla çok değerli. Geliştirilen bir musluk harcanılan su hakkında bilgiler veriyor; sıcaklığı, kaç litre harcanıldığı, suyun temizliği gibi. Bunların yanı sıra istenilirse musluğa harcama sınırı da koyulabiliyor. Örneğin, tek seferde sadece 1 litre su dökmeye programlanılan musluk, 1 litreyi kullanıcıya yavaş yavaş ve en verimli şekilde akıtıyor. Böylece su israfı engelleniyor.
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Yakın bir gelecekte mutfaktaki yemek sistemleri belli hammadde haznelerine sahip olabilecek. Tüm malzemeler ilgili haznelere yerleştirilerek, fırın hem bir buzdolabı görevi görebilecek hem de tek tuşla istenilen yemeği hammadde haznelerinden çıkartıp yemeği yapabilecek.