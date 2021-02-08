Gedson Fernandes, Galatasaray formasıyla ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Karantina süreci sona eren ve Covid-19 testi negatif çıkan yeni transfer Gedson Fernandes takımla birlikte çalıştı.
08 Şubat 2021 14:29
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.
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Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
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Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
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Gedson Fernandes, Galatasaray formasıyla ilk antrenmanına çıktı
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Gedson Fernandes, Galatasaray formasıyla ilk antrenmanına çıktı
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Gedson Fernandes, Galatasaray formasıyla ilk antrenmanına çıktı
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Gedson Fernandes, Galatasaray formasıyla ilk antrenmanına çıktı
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Gedson Fernandes, Galatasaray formasıyla ilk antrenmanına çıktı