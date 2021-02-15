"Geçinecek kadar para kazanamadığını belirtenlerin oranı artarak %57,1'ye çıktı”
15 Şubat 2021 15:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent sakinleriyle yaptığı son araştırmayı kamuoyuna sunuldu. Hazırlanan rapora göre araştırmaya katılanların yüzde 57'si geçen ay geçinebileceği kadar para kazanamadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 85'i ise belediyenin Halk Ekmek uygulamalarını desteklediğini ifade etti.
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Araştırmaya katılanların yüzde 45'i Ocak 2021'de borç aldığını kaydetti. Sonuçlara göre, bir önceki aya göre borç verip alma oranlarının düştüğü tespit edildi.
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İstanbulluların yüzde 47,7'si ekonomik durumunun kötüye gideceğini düşündüğünü ifade etti. 60 yaş üzeri katılımcıların yüzde 54,2'si ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor.
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Türkiye'nin ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünenlerin oranında düşüş yaşandı. Ekonominin düzeleceğini ifade edenlerin oranı yüzde 24'e düştü.
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Araştırmaya katılanların yüzde 57'sinden fazlası, Aralık 2020'de geçinebileceği kadar para kazanamadığını beyan etti.
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Rapora göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek uygulamaları halkın yüzde 85'inden destek görüyor.
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İş aramasına rağmen bulamayanların yüzde 58'i, yakın dönemde bulabileceğine inanmıyor.
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Araştırmaya katılanların yüzde 23'ünden fazlası işten çıkarılma korkusu yaşadığını belirtti.
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Katılımcıların yüzde 44'ü Sinovac aşısı olmak istediğini, yüzde 36'sı ise istemediğini belirtti. Yüzde 19,6'sı ise kararsız olduğunu söyledi. Araştırmaya katılanların yüzde 70'ten fazlası hangi aşı grubunda olduğunu bilmediğini aktardı.
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Araştırmaya katılanların yüzde 18'i kredi kartı borcunu hiç ödeyemiyor.
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İstanbullular ocak ayında evde en çok ekonomi, korona ve su problemini konuştu.
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Katılımcılara göre Türkiye'nin gündemi ise yurtdışındaki Covid-19 aşılamaları oldu.
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Katılımcılara göre İstanbul'un en önemli sorunu yine 'deprem' oldu.
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İstanbul'un gündemi sorusunda ise cevap "barajların su seviyesi" oldu.
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İstanbulluların stres seviyesi 7,5 olurken, kadınların erkeklere göre daha stresli olduğu belirlendi.
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Ocak ayında bir önceki aya göre yürüyüş yapanların sayısı arttı.