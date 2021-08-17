Geçen yıl 56 liraydı; bir tencere aşurenin maliyeti ne kadar?
17 Ağustos 2021 12:59
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Geleneksel aşure zamanı geldi, hazırlıklar sürüyor. Malzeme fiyatlarında artış var. Bu yıl 25 kaselik bir tencere 81.75 liraya kaynıyor. Geçen yıl bu fiyat 56 liraydı.
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Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'ın haberine göre Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Aykut Dinler, hem sıcakların hem de salgının aşurelik malzeme satışlarını etkilediğini söyledi. Aşurelik malzeme fiyatlarında artış olduğunu belirten Dinler, "Ürün fiyatlarında geçen yıla göre neredeyse yüzde 30-40 düzeyinde bir artış söz konusu. Kuru meyve, kuruyemişlerde fiyatlar yüksek” diye konuştu.
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Tüketiciler Kovid-19 salgını nedeniyle aşure dağıtımında geçen yıl tek kullanımlık ambalajları tercih etmişti. Bu yıl 250 gramlık sızdırmaz kapaklı ambalajların 100 adeti 22 liradan başlayıp 65 liraya kadar çıkıyor.
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25 kaselik bir aşure tarifini dikkate alarak yapılan hesaplamada bu yıl aşure tenceresinin 81.75 liraya kaynadığı belirtiliyor.
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500 gram aşurelik buğday 2.25, 150’şer gram fasulye 1.70, nohut 1.30, fındık 16.50, ceviz 16.50, kayısı 9.75, incir 12 lira. 200 gramlık kuru üzüm 7, 200 gramlık kuş üzümü 13, 300 gram toz şeker ise 1.75 lira tutuyor.
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Böylece 25 kaselik bir tencere 81.75 liraya kaynıyor. Geçen yılki fiyatları ele aldığımızda aynı tarif 56 liraya mal oluyordu.