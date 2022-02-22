Geçen yaz yangın felaketi yaşayan Marmaris’te sağanak yağış bir kez daha sele neden oldu: Dereler taştı, yollar göle döndü!
22 Şubat 2022 15:52
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Geçen yaz yangın felaketi yaşayan Marmaris’te sağanak yağış bir kez daha sele neden oldu: Dereler taştı, yollar göle döndü!
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçen yılın yaz aylarında meydana gelen yangın felaketinden bu yana sağanak yağışların ardından seller yaşanmaya devam ediyor. Son yağışla beraber dereler taştı, İçmeler Mahallesi'nde 1 apart otel ve 5 evde su baskını yaşandı, yollar göle döndü. Toprak kayması yaşanan ve suyla dolan Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu trafiğe kapatıldı.
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Marmaris ilçesinde, saat 09.45 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede sağanağa dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su ile dereler taştı.
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Sokak ve caddeler dereye döndü. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu, toprak kayması ve suyla dolması nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
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. Tehlike oluşmaması için bazı sokaklarda enerji nakil hatlarındaki akım kesildi. İçmeler Mahallesi Asparan mevkiinde 1 apart otel ile 5 evde su baskını yaşandı. Sel suları nedeniyle sürüklenip, birbirine çarpan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ve Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
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Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 2 saat içinde Marmaris'te metrekareye 67 kilogram yağmurun düştüğünü belirterek, aralıklı sağanağın devam edeceğini bildirdi.