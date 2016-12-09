Geceleri daha iyi dinlenmeniz için 5 basit ipucu

Yatak odanızı uyku için uygun hale getirin. Ortalama bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Aşırı sıcak ve çok soğuk ortamlarda rahat uyuyamazsınız. Ayrıca televizyon, bilgisayar, akıllı telefon veya tablet gibi ürünleri odanızdan kovun!
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Öğlenden sonra uykunun bastırdığı en yoğun noktada kestirmek geceleri kaybettiğiniz uykuyu telafi etmeniz için size yardımcı olacaktır. Ancak kestirmek aynı zamanda geceleri uyumanızı engelleyebilir ve uyku düzeninizi bozabilir. Gerçekten uykuya ihtiyacınız olduğunda kestirin ve 20-30 dakika arasında olmasına özen gösterin
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Kafein vücudunuzun 12 saat ayakta kalmasını sağlayabilir. Bu sebeple öğlenden sonra kafeini kesin. Ayrıca alkol de yatıştırıcı bir etki yapsa bile uykunuzu bölerek rahatsız uyumanıza neden olacaktır. Bu sebeple alkolden de mümkün mertebe uzak durun
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Hayatınızda egzersizin bulunması son derece önemli ancak yatağa gitmeden üç saat önce egzersizlerinizi bitirmiş olmalısınız. Bu üç saat içerisinde egzersiz yapmamalısınız. Ayrıca egzersiz, kısa sürede uykuya geçmenizi sağlar
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Her gün aynı saatte yatağa girmeye ve uyumaya çalışın. En azından hafta içi bunu yapmaya özen gösterin. Eğer gerekliyse hafta sonlarını kaybettiğiniz uykunuzu kazanmak için kullanın.