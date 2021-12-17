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Gazeteler, yeni asgari ücreti nasıl gördü?

17 Aralık 2021 07:59

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2022 yılında net asgari ücret yüzde 50 artarak 4.250 lira olarak belirlendi. Bugünkü kur ile 275 dolar oldu. 2021 yılı için 2 bin 826 lira olan asgari ücret, yılbaşında 380 dolara denk geliyordu. Türk Lirası'nın dolara karşı 7.34 liradan 15.5 liraya gerilemesi yüzde 111'lik değer kaybını beraberinde getirirken yüksek artışa rağmen dolar bazında asgari ücret de gerilemiş oldu. Gazeteler, asgari ücretteki yeni rakamı nasıl gördü?

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Hürriyet, "Asgari ücrete tarihi zam" manşetiyle çıktı.

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Sabah, manşetinde asgari ücret karşısında, "milyonların yüzünün güldüğünü" savundu. Ayrıca bazı vatandaşlara asgari ücrete dair görüşleri soruldu, vatandaşların zamdan memnun olduğu belirtilirken, "Türkiye bitti diyenler utansın" başlığı kullanıldı.

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Sözcü gazetesi, asgari ücret için belirlenen tutarı vatandaşlara sordu. Vatandaşlar, ücretin yeterli olmadığını söylerken, "Asgari ücret daha ele geçmeden eridi" başlığı kullanıldı.

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Cumhuriyet, "Asgari aldatmacası" manşetiye çıktı. "Döviz kurunun artışı sildiği" belirtilen haberde, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun "Derde derman olmaz" sözlerile yer verildi.

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Karar gazetesi, asgari ücretin yıllara göre dolar kuru karşılığını tablolaştırdı.

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Milliyet, "Gelir ve damga vergisi kalktı: Asgari ücret 4253 lira oldu" manşetiyle çıktı.

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Türkiye gazetesi, "Asgari ücretliye iki müjde birden" verildiğini yazdı.

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Diğer gazete manşetleri şöyle:

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manşetgazeteasgari ücret
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