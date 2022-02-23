Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'in kitapları Marvel çizgi romanı oluyor
23 Şubat 2022 09:42
15
Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yazarı George R.R. Martin’in virüslü mutant insanları konu alan kitabı Wild Cards, bu kez de Marvel çizgi roman dünyasına katılıyor.
25
Epik fantezi yazarı George R.R. Martin, tüm dünyayı kasıp kavuran dizi Game of Thrones’un ardından Marvel ile anlaşmaya vardı. Marvel, ünlü yazarın Wild Cards antolojisini çizgi roman serisine dönüştürecek.
35
Anlaşmaya göre Marvel, GRRM'nin 'Wild Cards World' antolojilerini çizgi roman serisine dönüştürecek.
45
George R. R. Martin, "Hayranlarımın zaten bildiği gibi, Wild Cards World kalbimde özel bir yere sahip. Marvel gibi bir endüstri titanının anlatıyı başından itibaren çizgi roman olarak üreteceğini duyurma ayrıcalığına sahip olmak, bana sonsuz keyif veriyor" açıklamasında bulundu.
55
NTV'de yer alan habere göre Marvel için 'Wild Cards' çizgi roman serisi, 'Wolverine' yazarı Paul Cornell ve 'Daredevil' çizimleriyle tanınan sanatçı Mike Hawthorne tarafından geliştirilecek. İlk sayı Wild Cards: The Drawing of the Cards #1 adıyla 1 Haziran'da piyasada olacak.