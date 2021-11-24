Game of Thrones'ta ve birçok yapımda rol alan "Ayı Bart" hayatını kaybetti
24 Kasım 2021 10:09
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Game of Thrones başta olmak üzere birçok dizi ve filmde oynayan Bart the Bear II isimli ayı hayatını kaybetti.
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The Vital Ground Foundation'dan yapılan açıklamayla ayı Bart'ın Utah'ta sessizce ve doğal yollarla öldüğü bildirildi.
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Bart ve kız kardeşi Honey Bump, Alaska'da ebeveynleri olmadan bulunmuştu. Anneleri avcı tarafından öldürülmüştü.
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O zamandan beri Vital Ground tarafından hayvan eğitmeni olan Seus ailesinin sorumluluğuna verilen iki ayı, eğitimlerinin de katkısıyla bir anda kendilerini sinema dünyasında bulmuştu.
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Ancak Bart önce çıkan ayı oldu. Aralarında Dr. Dolittle 2, An Unfinished Life, Into the West, Evan Almighty, Zookeeper, We Bought a Zoo'nun da olduğu birçok filmin yanı sıra Game of Thrones'ta da oynadı. Ayı Bart, Game of Thrones'un 3. sezonunun 7. bölümünde rol almıştı.