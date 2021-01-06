Game of Thrones evreninin yeni dizisi: House of the Dragon
06 Ocak 2021 09:22
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Finali ile tartışma yaratan Game of Thrones evreni, yeni bir dizi ile geliyor. House of the Dragon adlı dizi olayların kökenine inecek.
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HBO, Game of Thrones evreninde geçecek ve Targaryen hanedanını konu alacak House of the Dragon, uzun süredir üzerinde çalışılan bir proje ve çekimlerine yakın zamanda başlanılıyor. İşte dizinin detayları, oyuncuları, konusu ve çıkış tarihi:
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House of the Dragon dizisinin konusunu ne olacak? Game of Thrones dizisinde izlediğimiz hikâye, George R.R. Martin tarafından yazılan Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisinde geçiyor. Dokuz kitaplık dev bir seri olan Buz ve Ateşin Şarkısı’nda ise anlatılmamış daha birçok hikâye bulunuyor. House of the Dragon dizisi de Game of Thrones dizisinden 300 yüzyıl önceye götürerek, Targaryen hanedanının hüküm sürdüğü dönemi anlatacak. Özellikle 2018 yılında yayınlanan Fire & Blood (Ateş ve Kan) kitabında anlatılan olaylara dayanacak olan dizide; Targaryen hükümdarlığı sürecinde yaşanan, kardeşi kardeşe ve hatta ejderhaları bile birbirine düşüren iç savaş anlatılacak. Ayrıca George R.R. Martin’in Gardner Dozois ile birlikte yazdığı iki kısa roman Dangerous Women ve Rogues da yan materyal olarak dizide kullanılacak. Romanlardan Dangerous Women, Targaryen iç savaşı Dance of the Dragons’ın bilinmeyen taraflarını anlatırken, Rogues ise Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde çok bahsedilen Prens Daemon Targaryen’in erken hayatını anlatıyor.
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House of the Dragon dizisinin yaratıcıları ve yönetmeni: George R.R. Martin, Game of Thrones dizisinde olduğu gibi yardımcı yaratıcı olarak House of the Dragon dizisinde de yer alacak. Hatta George Martin’in kendi blog yazılarında paylaştıklarına göre 2016 yılında bu yana Game of Thrones dizisine alternatif olarak bu diziyi düşünüyorlarmış. George Martin’in yanı sıra Colony dizisi ve Rampage filmiyle tanınan Ryan Condal da yardımcı yaratıcı olarak dizide görev alıyor. Ryan Condal aynı zamanda Game of Thrones yönetmeni Emmy ödüllü Miguel Sapochnik ile dizinin yapımcılığını da üstleniyor. Dizide görev alacak yönetmenlere baktığımızda ilk olarak Miguel Sapochnik ile karşılaşıyoruz. Sapochnik, Condal tarafından yazılan ilk bölümü ve daha sonraki bazı bölümleri yönetecek. Dizinin açıklanan diğer yönetmenleri arasında da The Witcher yönetmeni Geeta V. Patel, The Alienist yönetmeni Clare Kilner ve Banshee yönetmeni Greg Yaitanes bulunuyor. Dizinin senaryo kısmında ise George Martin ve Ryan Condal’a yine Colony dizisinden Wes Tooke, The OA’dan Claire Kiechel ve Ti Mikkel destek olacak.
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House of the Dragon’da rol alacak oyuncular: House of the Dragon dizisi şu an için açıklanan çok fazla isim yok. Fakat iyi haber ise dizi için açıklanan oyuncuların hangi karakterleri canlandıracağının ortaya çıkmış olması. In America, Dead Man’s Shoes ve Hot Fuzz filmlerinden tanınan Paddy Considine dizide Kral Viserys Targaryen’i canlandıracak. Steven Spielberg’ün Ready Player One filminde başarılı bir performans gösteren Olivia Cooke, Kral’ın Eli Otto Hightower’ın kızı Alicent Hightower karakteri ile karşımıza çıkacak. 2020 yılında Amazon yapımı Hannah dizisinde rol alan İngiliz oyuncu Emma D’Arcy, kralın kızı ve ejderha sürücüsü olan Prenses Rhaenyra Targaryen rolünü üstlenecek. Son olarak Doctor Who dizisinin sevilen “doktoru” Matt Smith, Kral Viserys’in küçük kardeşi ve ejderha kanına sahip olan savaşçı Prens Daemon Targaryen rolüyle ekranlarımıza gelecek.
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House of the Dragon dizisinde yer alması muhtemel diğer karakterler: Her ne kadar dizi çoğunlukla Kral Viserys, kızı Rhaenyra ve kardeşi Daemon arasındaki olaylara yoğunlaşacak gibi görünse de kitaplarda bulunan bazı kilit karakterler de dizide kendilerine yer bulacaktır. Dizide yer alması beklenen karakterlerden bazıları şu şekilde sıralanıyor: Kral II. Aegon, Kral II. Aegon’un kız kardeşi Helaena, kuzeni Rhaenyra ile evlenen Ser Laenor Velaryon, Laenor Velaryon’un ebeveynleri Rhaenys Targaryen ve Lord Corlys Velaryon, Harrenhal varisi Lord Lyonel Strong’un oğlu Harwin Strong, Rhaenyra Targaryen ve Laenor Velaryon’un çocukları Prenses Jacarys, Prens Lucerys ve Prens Joffrey, Daemon Targaryen’in metresi Mysaria, Dragonseeds olarak adlandırılan ve Rhaenyra için savaşan evlilik dışı Targaryen çocukları; Nettles, Hugh The Hammer ve Ulf The White. Son olarak Rhaenyra Targaryen’in amcası Daemon’dan doğacak oğlu III. Aegon.
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House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon’un yayınlanma tarihinin kesinleşmesi için henüz çok erken. Dizinin çekimlerine 2021 yılında başlanacak. Fakat HBO Max’in gelecek dönemde platformda yayınlanacak yapımları tanıttığı teaser videosunda House of the Dragon dizisi de kendine yer bulmuş durumda. Tanıtım videosuna göre House of the Dragon dizisi 2022 yılında gösterime girecek.