Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon'un sene sonunda yayınlanması bekleniyor
18 Şubat 2022 11:49
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Geçtiğimiz yıl duyurulan ve geçtiğimiz yıl çekimleri başlayan yeni Game of Thrones dizisi House of The Dragon'ın çekimlerinin bittiği açıklandı.
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Dizinin yayın tarihi bilinmiyor ancak yıl sonu olması bekleniyor.
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House of the Dragon, Targaryen hanedanlığını konu alacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak.
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Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.
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Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson ve Gavin Spokes bulunuyor.