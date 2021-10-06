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Galatasaray, Süper Lig 8. hafta maçlarının hakem performans verilerini yayımladı

06 Ekim 2021 12:39

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Galatasaray Spor Kulübü Süper Lig’in 8. Haftasında oynanan maçlarda görev alan hakemlerin performans verilerini yayımladı. Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklamada “Galatasaray olarak, Süper Lig’in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı duyurmuştuk” ifadeleri yer aldı. İşte Galatasaray tarafından yayımlanan istatistikler:

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