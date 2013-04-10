Galatasaray Real Madrid maçından kareler

Galatasaray, Real Madrid'i salladı ama yıkamadı... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 3-0 yenildiği maçın rövanşında Real Madrid'e adeta ecel terleri döktürdü. Skoru 3-1'e getiren aslan, sahadan 3-2 galip ayrılsa da Devler Ligi'ne veda etti.
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Karşılaşma sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olurken, birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:
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Her şey Sabri'nin oyuna girmesiyle başladı…
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15 yıl sonra bir genç ''Eboue'nin Real Madrid'e attığı gol''ü ararken buralara gelecek
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Bana Sabri'yi verin size bütün İspanya'yı vereyim - Jose Mourinho
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Ronaldo gözü kapalı gol atıyorsa Drogba arkası dönük atar!
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Sabri oyuna girdi, 2 gol oldu. Ateyizler bi sandalye çekin
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-Şans meleğim nerelerdeydin? +İkinci yarıya yetişebildim anca ya, ben yine Madrid'e gideceğiz sanıyordum – Sabri
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Fatih Terim sahaya girseydi belki kazanabilirdik
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Galatasaray'ın attığı 3. golden sonra Ahmet Çakar ve Ümit Özat'tan hala haber alınamıyormuş