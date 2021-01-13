Galatasaray'la Fenerbahçe, Youssouf transferinde karşı karşıya geldi
13 Ocak 2021 12:03
17
Ocak ayı transfer döneminin resmen başlamasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer yarışı yaşanmaya başladı. Galatasaray'ın prensipte anlaştığı oyuncu için Fenerbahçe de resmen devreye girdi.
27
Transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketlilik başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer atacağı adımlar merak edilirken ezeli rakipler transferde yeniden karşı karşıya geldi.
37
Milliyet’in haberine göre, Galatasaray'da Ocak transfer dönemi yine krizler eşliğinde başladı. Fatih Terim ve yönetim arasında soğuk rüzgarlar eserken Sarı-kırmızılıların transferde nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu.
47
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının hemen ardından transferde istediği oyuncuları teker teker sıralamış ve tarihte ilk kez basın toplantısında transfer için isim vererek konuşmuştu. Galatasaray'ın istediği isimler arasında Medipol Başakşehir'in iki yıldızı İrfan Can Kahveci ve Edin Visca da yer alıyordu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, iki oyuncu için bonservis bedelini belirledi. İki kulüp arasındaki görüşmeler tıkanma noktasına geldi.
57
Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın dışında transferde flaş bir ismi gündeme aldığı belirtildi. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın bu transfer için görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
67
Fenerbahçe de ezeli rakibi Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcu için resmen devreye girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç oyuncu için görüşmeleri bizzat yönetecek.
77
Galatasaray ve Fenerbahçe Youssouf Ndayishimiye transferinde karşı karşıya geldi. Kadrosunu bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor'da yıldızını parlatan Youssouf Ndayishimiye'yi istiyordu.