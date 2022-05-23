Galatasaray'ın yıldızları ayrılık için talimat verdi
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da futbolcular sezonun bitmesiyle ayrılığın hesaplarını yapıyor
23 Mayıs 2022 13:59
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Sarı-Kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed ve Marcao tekliflerin değerlendirilmesini istedi.
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Süper Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi. Galatasaray tarihinin en kötü lig sezonunu yaşarken, 13. sırada ligi bitirdi. Sarı-Kırmızılılar 38 maçlık maratonda 14 galibiyet ve 10 beraberlik yaşarken 14 kez sahadan yenik ayrıldı.
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Kötü geçen sezonun bitmesiyle sözleşmeleri sona eren Ryan Babel ve Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrıldı. Pulgar, Inaki Pena ve Halil Dervişoğlu'nun da kiralık sözleşmeleri sona erdi.
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Ligi 13. sırada bitiren Galatasaray'da başkanlık seçimi bekleniyor. Ancak futbolcular kulüpte yaşanan belirsizlik ve takımın gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle ayrılmayı düşünüyor.
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Sabah gazetesinin haberine göre kötü geçen sezonun ardından Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed ve Marcao gelen transfer tekliflerini değerlendirecek.
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Domenec Torrent'in tercihleri arasında yer almayan Mostafa Mohamed ayrılık için menajerine talimat verdi. Mısırlı oyuncu gelen teklifleri değerlendirecek.
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Rumen futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan da yeni kulüp aramaya başladı.
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Sezon boyunca Sarı-Kırmızılı ekipte en çok tartışılan futbolcular Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu taraftar baskısından dolayı kulüpten ayrılmak istiyor.