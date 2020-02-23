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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Fenerbahçe’nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao’nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

23 Şubat 2020 21:26

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4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

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7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

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18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

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21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

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34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

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40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1. Bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin bu sezon deplasmanda duran toptan bulduğu ilk gol olarak da kayıtlara geçti.

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52. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa yükselen Mauricio Isla'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

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65. dakikada kaleci Altay Bayındır'ın hatalı pasında topla buluşan Younes Belhanda'nın vuruşu zayıf kalınca Altay hatasını telafi ederek topun sahibi oldu.

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67. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendisine ayrılan bölgenin dışına çıkarak yaptığı şiddetli itirazın ardından hakem Halil Umut Meler tarafından doğrudan kırmızı kartla tribüne gönderildi.

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76. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortayı Jailson kafayla uzaklaştırdı; topu önünde bulan Henry Onyekuru'nun gelişine yaptığı vuruş üstten auta gitti.

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77. dakikada Jailson'un Henry Onyekuru'ya ceza sahası içerisinde yaptığı kayarak müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Radamel Falcao hata yapmadı ve fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 1-2.

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82. dakikada Younes Belhanda, oyundan alındığı sırada sahayı terk etmeden önce yaptığı şiddetli itirazın ardından hakem Halil Umut Meler tarafından kulübeden geri çağrılarak ikinci sarı kartın akabinde kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Fenerbahçe'de de Deniz Türüç, oyun durduğu anda karıştığı saha içi olayları nedeniyle doğrudan kırmızı kart ile cezalandırıldı.

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88. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Fernando Muslera güçlükle çeldi.

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90+1. dakikada karşı karşıya pozisyonda Henry Onyekuru'nun yerden çapraza gönderdiği vuruşu kaleci Altay Bayındır kurtardı.

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90+7. dakikada hücumu tek başına sürükleyen Henry Onyekuru, kaleci Altay Bayındır'ı da geçerek boş kaleye topu gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 3-1.

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Bu tarihi galibiyetin ardından puanını 45'e yükselten konuk ekip Galatasaray 2. sıraya yerleşirken, ev sahibi Fenerbahçe ise 38 puanla kendisine 6. sırada yer buldu.

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler

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