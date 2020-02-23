Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Fenerbahçe’nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao’nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
23 Şubat 2020 21:26
131
4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
231
7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
331
18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
431
21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
531
34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
631
40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1. Bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin bu sezon deplasmanda duran toptan bulduğu ilk gol olarak da kayıtlara geçti.
731
52. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa yükselen Mauricio Isla'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.
831
65. dakikada kaleci Altay Bayındır'ın hatalı pasında topla buluşan Younes Belhanda'nın vuruşu zayıf kalınca Altay hatasını telafi ederek topun sahibi oldu.
931
67. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendisine ayrılan bölgenin dışına çıkarak yaptığı şiddetli itirazın ardından hakem Halil Umut Meler tarafından doğrudan kırmızı kartla tribüne gönderildi.
1031
76. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortayı Jailson kafayla uzaklaştırdı; topu önünde bulan Henry Onyekuru'nun gelişine yaptığı vuruş üstten auta gitti.
1131
77. dakikada Jailson'un Henry Onyekuru'ya ceza sahası içerisinde yaptığı kayarak müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Radamel Falcao hata yapmadı ve fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 1-2.
1231
82. dakikada Younes Belhanda, oyundan alındığı sırada sahayı terk etmeden önce yaptığı şiddetli itirazın ardından hakem Halil Umut Meler tarafından kulübeden geri çağrılarak ikinci sarı kartın akabinde kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Fenerbahçe'de de Deniz Türüç, oyun durduğu anda karıştığı saha içi olayları nedeniyle doğrudan kırmızı kart ile cezalandırıldı.
1331
88. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Fernando Muslera güçlükle çeldi.
1431
90+1. dakikada karşı karşıya pozisyonda Henry Onyekuru'nun yerden çapraza gönderdiği vuruşu kaleci Altay Bayındır kurtardı.
1531
90+7. dakikada hücumu tek başına sürükleyen Henry Onyekuru, kaleci Altay Bayındır'ı da geçerek boş kaleye topu gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 3-1.
1631
Bu tarihi galibiyetin ardından puanını 45'e yükselten konuk ekip Galatasaray 2. sıraya yerleşirken, ev sahibi Fenerbahçe ise 38 puanla kendisine 6. sırada yer buldu.
1731
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
1831
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
1931
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2031
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2131
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2231
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2331
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2431
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2531
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2631
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2731
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2831
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
2931
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
3031
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler
3131
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de büyüyü bozduğu derbiden kareler