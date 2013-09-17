Galatasaray devler arenasında

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı yerden devam ediyor.
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Aslan’ın İspanyollar önündeki son 2 galibiyeti de Real Madrid’e karşı. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde TT Arena’da 5 maça çıktı. Cim Bom 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi elde etti.
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Fatih Terim ile Carlo Ancelotti daha önce 3 kez karşılaştı.
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Aslan’ın yendiği takımlar Real Madrid ve Manchester United, berabere kaldığı takımlar Schalke ve Cluj, yenildigi takım ise Braga’ydı
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Terim’li Fiorentina ve Ancelotti’nin Juventus’u 3-3 berabere kaldı. 97-98 Şampiyonlar Ligi’nde de Parma, Galatasaray’ı 2-0 yenmiş, diğer maç 1-1 bitmişti.
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Galatasaray, şu ana kadar Real Madrid ile yaptığı 5 maçın üçünü kazandı. Avrupa kupalarında İspanyol ekipleriyle 27 maç yapan sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti. (ntvmsnbc.com)