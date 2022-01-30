Galatasaray'da transfer operasyonu ve temizlik harekâtı!
30 Ocak 2022 11:54
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Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre yabancı kontenjanını açmak için gönderilecek isimler ve de netleşti. İşte sari-kırmızılıların transfer operasyonunun detayları:
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Süper Lig'de küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e düşen Galatasaray, kabus gibi bir sezon geçiriyor. Fakat aynı Galatasaray, Avrupa'da grubu lider tamamladı.
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Fatih Terim'in gönderilmesinden sonra göreve gelen İspanyol hoca Domenec Torrent ise çıktığı 3 maçı da kaybetti. Ara transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken Galatasaray'da transfer operasyonu ve temizlik harekatı da başladı.
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Lige verilen arada hazırlık maçında alınan 6-2'lik Tuzlaspor yenilgisi, Galatasaray'da yönetimin acil eylem planını devreye sokmasına sebep oldu.
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Yapılacak takviyeler için elini çabuk tutma kararı alan sarı-kırmızılılar, gönderilecek isimler için de düğmeye bastı. İşte madde madde Aslan'ın yol haritası:
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Dortmund'un 31 yaşındaki kalecisi Bürki ile anlaşma bozulunca Barcelona B Takımı'ndan İnaki Pena 4 aylığına kiralandı. Kaleci krizini 22 yaşındaki İspanyol file bekçisiyle çözen Cimbom, diğer sorunlarına yöneldi.
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Orta sahaya iki takviye düşünen sarı-kırmızılıların 8 numara adayı Gedson Fernandes… Benfica 1 buçuk yıllık kiralama teklifinde 1 milyon Euro'ya indi.6 numara olarak istenen Wolfsburg'dan Guilavogui, Bordeaux yolunda. Roma'dan Diawara listedeki yerini koruyor.
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Forvet transferinde Gomis beklemede. Fransa'dan St.Etienne'den teklif alan 36 yaşındaki golcünün önceliği G.Saray.
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Ancak yabancı kontenjanı dolu... Luyindama ile birlikte Babel-Morutan ikilisinden biri gönderilecek.
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Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kaybeden teknik direktör Torrent, transferlere göre kadrosunu değiştirecek. Kaleyi Pena'ya teslim edecek İspanyol teknik adam, Taylan-Berkan ikilisi yerine yeni orta saha merkezi oluşturacak, Halil'i 10 numaraya çekip gol sorununu Gomis'le çözecek.