Galatasaray'da gönderilecek futbolcuların listesi belli oldu
06 Ocak 2021 12:02
117
Galatasaray'da beklenen ocak ayı operasyonu resmen başladı. Konyaspor yenilgisinin ardından gönderilecek oyuncuların listesi belirlendi.
217
Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor yenilgisinin ardından merakla beklenen ocak ayı operasyonu resmen başladı.
317
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı Kırmızılı takım sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılırken rakibine tam 17 yıl sonra boyun eğdi. Süper Lig'de 2003'ten bu yana Galatasaray karşısında kazanamayan Konyaspor, tam 27 maç sonra bugün galibiyet geldi.
417
Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, Galatasaray'a da geçit vermedi.
517
Süper Lig'de bu sezon 4 gol yediği maç bulunmayan Galatasaray, bu istatistiğine Konyaspor karşında son verdi. Son olarak Temmuz 2020'deki Alanyaspor maçında (1-4) kalesinde 4 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, Konya mücadelesinde kalesinde 4 gol birden gördü.
617
Galatasaray'da Konyaspor maçının ardından beklenen ocak ayı operasyonu başladı. İşte Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen oyuncular...
717
Galatasaraylı Radamel Falcao'dan flaş hamle. Cimbom'un 6 milyon Euro'luk maaşı ve bitmek bilmeyen sakatlıkları sebebiyle devre arasında yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcü, bir süredir adının anıldığı ABD'nin Inter Miami takımını Instagram'da takip etmeye başladı.
817
1.5 yılda G.Saray'da 31 maç kaçıran ve bu süreçte 9 milyon Euro kazanan Falcao için G.Saray yönetimi bonservis bedeli de talep etmeyecek. Gelen ilk teklifte Falcao gönderilecek.
917
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Falcao, Antalya maçındaki sakatlığı sebebiyle en az 5 maçı daha kaçıracak. Yönetim, Falcao'yu elden çıkararak yeni bir golcü transfer etmenin peşinde.
1017
Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen bir diğer futbolcu Jesse Sekidika. Göztepe'nin talip olduğu Sekidika'ya Süper Lig'den bir ekip daha talip oldu.
1117
Ertan Süzgün'ün haberine göre Konyaspor, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Jesse Sekidika için bir kez daha Galatasaray’ın kapısını çaldı. Galatasaray’da teknik heyet onay verirse Sekidika’nın Konyaspor’a kiralanma ihtimali yüksek.
1217
Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Omar'ın sakatlığı sonrası Linnes'in ardından ikinci alternatif olarak bekleyen Şener, yeni bir sağ bek transfer edilmesi durumunda takımdan ayrılacak.
1317
İttifak Holding Konyaspor maçında yaptığı penaltıyla büyük tepki toplayan Luyindama'ya İngiltere'den birçok takımın ilgisi bulunuyor.
1417
Everton'ın Demokratik Kongolu savunmacı için Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve 10 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.
1517
Galatasaray'da Ryan Babel'in da kararı merakla bekleniyor. Babel takım bulması halinde Sarı Kırmızılı ekipten devre arasında ayrılacak.
1617
Mbaye Diagne de gönderilecek isimlerinde yer alıyor. Senegalli forvet maç sonu transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Diagne, "Transfer ile alakalı bir şey söyleyemem. Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum ve şuan sezona konsantreyim." ifadelerini kullandı.
1717
Galatasaray taraftarının büyük tepki gösterdiği Younes Belhanda'nın Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri devam ederken Faslı futbolcuya bazı tekliflerin olduğu ve Belhanda'nın bu teklifleri değerlendirdiği iddia edildi.