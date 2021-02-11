Galatasaray'ın kupada Alanyaspor'a elendiği maçla ilgili spor yazarları ne dedi?
11 Şubat 2021 09:25
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Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor’a 3-2 kaybettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
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Mehmet Demirkol: Fatih Terim, 2. yarıya 3 değişiklikle baskıyı artırmak amacıyla başladı ama buna ancak 3-0’dan ve 10 dakika sonra ulaşabildi. Yenilerin attığı goller, turun kaybedildiği gecede kazanç hanesine yazıldı. Bakasetas gitmiş, Tzavellas ve Siopis de kenarda. Juanfran da... Fatih stoperde, Umut (20) ve Berkan (23) oyunun merkezinde. Ve bu Alanya ilk devre boyunca kalesinden hücumcu kanatlarına kadar neredeyse hiç karambole top atmadan büyük bir sabırla paslaşarak çıktı. Derbi kazanmış, güvenli ve neredeyse tam bir Galatasaray’a karşı bunu yapmak büyük iş. Alanyaspor’un derin savunmalara karşı yaşadığı kriz, onları bunalıma soktu belki ama dün oyun ezberlerini hiç kaybetmemiş gibiydiler. (Fanatik)
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Şansal Büyüka: Maç 3-0 olduğunda Alanya “Bu sonuç bana yeter” dedi, hatta fantazi sayılabilecek değişiklikler yaptı. Galatasaray ise ancak penaltı golü ile kendine gelip uyandı ama bu uyanış biraz erken (!) oldu.Maç 3-0 olduğunda Alanya “Bu sonuç bana yeter” dedi, hatta fantazi sayılabilecek değişiklikler yaptı. Galatasaray ise ancak penaltı golü ile kendine gelip uyandı ama bu uyanış biraz erken (!) oldu.Galatasaray’da yeni transfer Yedlin kenar hücumlarında iyi görünmesine rağmen, aynı fotoğrafı savunmada veremedi. Mustafa attığı gole rağmen, çok top alamadı, oyun olarak çok da öne çıkamadı.Galatasaray ‘ın son yarım saatte gelen “tek kale“ oyununda kaleci Marafona iyi hamleler yaptı. Galatasaray‘ın direkten dönen üç topundan ikisinin; biri kaleci Marafona‘dan , diğeri Antalya savunmasından direğe gittiği unutulmasın. Abdulkadir Bitigen değişik bir hakem... Büyüklerin değirmenine su taşımıyor. Büyüklere şirin görünmek için “cila“ çekmiyor. Doğru-yanlış gördüğünü çalıyor. Bu maçın sonucunu hakemle bağdaştıran olursa yanlış yapar. (Milliyet)
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Erman Özgür: Alanyaspor, Galatasarayın orta saha ve hücuma dönük oyuncularının pas trafiğini özellikle orta sahada yakın savunma ile kesmeyi başardı. Dar alanda yaptığı savunmanın yanında top kendisine geçtiğinde ise rakibi yerleşmişse sakin, çabuk atak şansı varsa hızlı ama ezbere olmayan, kaliteli paslarla çıkmayı başardılar. Yedlin'in bıraktığı boşluklara Davidson, geri dönüşte zorlanan Galatasaray orta saha oyuncularının arkasına Efecan ile sarktılar. Babacar'ın iki stoperi tek başına geçerek attığı ve Salih'e attırdığı gol ile daha ilk yarıdan avantajlı duruma geçtiler. Galatasaray ise düşük temposunu ilk yarı boyunca artıramayınca pozisyonsuz bir devre oynamış oldu. Bu temposuzluğa kayıtsız kalamayan Fatih Terim soyunma odasından 3 değişiklik ile geldi ama daha devrenin başında Marcao'nun Tayfur'a yaptığı penaltı ve Babacar golü ile maç iyice çıkmaza girdi. Yine de ilk yarı bulunamayan pozisyonlar hamleler sonrası bulundu. 2 kez direğe takılan ve Marafona etkisiyle Onyekuru, Mohamed ve Kerem pozisyonlarından Mohamed ve Fernandes ile 2 gol çıkarabildiler. Sonuçta Alanyaspor rakibine göre çok daha iyi hazırlandığı kupa maçını hak ederek kazanmayı başararak yoluna devam eden taraf oldu. (Fanatik)
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Levent Tüzemen: F.Bahçe'nin elenmesi ve sadece ligde mücadele edecek olması G.Saraylı oyuncuları da kupaya asılmaları konusunda zihinsel olarak olumsuz etkilemiş. Oysa kupa Avrupa'ya açılan en kısa yol. Alanyaspor kupanın kıymetini bilerek oynadı. Galatasaray'da Belhanda ve Babel başta olmak üzere bir isteksizlik vardı. Taylan yorgundu. Emre Taşdemir çok kötüydü. Terim keşke koşan ve rakiple mücadele eden Kerem, Ömer ve Etebo gibi oyuncuları ilk on birde oynatsaydı. Hatta Marcao'nun yerine Luyindama görev yapsaydı. G.Saray'ın değişikliklerden sonra koşu kalitesi ve mücadele gücü yükseldi. G.Saray'ın baskı oyununda 3 topu direkten döndü, kaleci Marafona müthiş pozisyonları kurtardı. Mohamed ve Fernandes'in golleri ise dönüş için yeterli olmadı. (Fotomaç)
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Deniz Çoban: Maçtaki olumlu havaya rağmen hakem Abdulkadir Bitigen’in başarılı bir sınav verdiğini düşünmüyorum. 47’de Alanya ceza sahasında Tayfur ve Marcao karşı karşıya geldi. Marcao’nun diziyle Tayfur’a bir teması var. Ama bu küçük temas, penaltıyı gerektirmezdi. Maç, son 10 dakikaya kadar, o kadar sakin bir ortamda oynandı ki hakemler de oyuncularla birlikte bu ortama ayak uydurdular. Alanyaspor skoru erken yakaladı. Oyuncular da iyi niyetli ve hakeme saygılı olunca hakemlerin işleri hayli kolaylaştı. Bütün bu olumlu havaya rağmen hakem Abdulkadir Bitigen’in başarılı bir sınav verdiğini düşünmüyorum. 31’de Alanya’nın ilk golü öncesi Donk, faul bekledi ama hakemin devam kararı doğruydu. 42’de Fatih, ceza sahası içerisinde Emre Kılınç’ın ayağının uç kısmına çok hafif basınca Galatasaraylılar penaltı bekledi. Bence de hakemin devam kararı doğruydu. (Fanatik)
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Galatasaray-Alanyaspor maçı için spor yazarları ne dedi?