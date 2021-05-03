Gain'den yeni komedi dizisi: Ayak İşleri

Başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın birlikte yer aldığı ‘Ayak İşleri’, yakında Gain'de izleyiciyle buluşacak.
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Dizinin senaristliğini Caner Özyurtlu ve Volkan Öge paylaşırken, yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu oturuyor.
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Görev odaklı maço Vedat ve politik doğruculuğa kafayı takmış Z kuşağı Evren’in yanında çalıştıkları zengin iş adamının ufak tefek işlerini halletmeye çalışırken düştükleri durumları, kıvrak bir komedi diliyle anlatan dizi, aynı zamanda aksiyon sahneleriyle de teknik anlamda da üstün bir iş olarak dikkat çekmeye hazırlanıyor.
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Köpek kaçırmaktan apartman toplantısına katılmaya, hepsi birbirinden “ciddi” ayak işlerini yerine getirmeye çalışan Evren ile Vedat’ın her bölümde birbirinden değerli sürpriz konuk oyuncularla şenlenecek maceraları, hem komedi hem aksiyon sevenleri ekran başına çağırıyor.