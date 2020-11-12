G noktasıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Cinsel doyumda ve orgazma ulaşmada büyük bir rol oynayan G noktası hakkında sıklıkla yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.
12 Kasım 2020 21:43
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İşte G noktası ile bilmeniz gerekenler
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G noktası nedir?
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G noktası, ilk kez 1944 yılında ABD’li Jinekolog ve Seksolog Ernst Grafenberg tarafından tanımlandı. Sayısız makalelerde G noktasından bahsedilmesine rağmen varlığı 1980’li yıllara kadar pek de kabul görmedi. Şimdilerde ise kadınların orgazma ulaşmalarında sahip olduğu önemli rol ile konuşuluyor.
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Kadınlarda G noktası nerededir?
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G noktası, vajina ön duvarında bulunan ve uyarıldığında seksten daha fazla zevk almayı sağlayan bir bölgedir.
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Kadınlarda G noktası nasıl bulunur?
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İşaret ve orta parmak vajinaya girerken, başparmak ise dışarıda pubis kemiğinin üzerinde durmalıdır. Vajina girişinden birkaç santim ilerideki bölgeye hafifçe basınç uygulayarak ritmik hareketlerle uyarılmaya devam edilmedir.
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Vajinaya basınç uygulanırken, parmaklar G noktası ile idrar yolunu sıkıştırır. Eğer idrar yapma isteğiniz olursa bu his doğru yolda olduğunuzu gösterir. Uyarılmaya devam ettikçe idrar hissi, büyük bir zevke dönüşmeye başlayacaktır. En çok zevk aldığınız yeri bulduğunuzda ise G noktasını da bulmuş olacaksınız.
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G noktasını tek seferde bulunamayabilir. Partnerinizi aldığınız zevke göre yönlendirin. Tepkileriniz, partnerinizin G noktasına daha kolay ulaşmasına yardım edecektir.
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G noktası ile orgazma ulaşırsanız, bunun klitoral orgazmdan farklı olacağını göreceksiniz. Fiziksel olarak alt bedeninizde kasılma ve idrar hissi yaşamanız olağan. Sonrasında ise büyük bir zevk aldığınızı hissedeceksiniz.
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Ann Summers tarafından yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin % 55’i partnerlerinin G noktalarını bulamıyorlar. % 36’lık kısım ise G noktasının ne olduğunu dahi bilmiyor!
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Erkeklerde G noktası nerededir?
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Erkekler de en az kadınlar kadar bu bölgenin uyarılmasından büyük zevk alırlar. Erkeklerin G noktası anüse yakın bir bölgede yer alır
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Erkeklerde G noktası nasıl bulunur?
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Erkeklerin G noktasını uyarmak için anüs ile hayalar arasında bulunan bölgeye hafifçe baskı yapmak yeterlidir.