Futbola devam ettiğine inanamayacağınız oyuncular

Futbol kimileri için bir tutku, kimileri için tutkudan daha fazlası. İşte NTV Spor’un derlediği ve kariyerine devam ettiğine inanamayacağınız futbolcuların listesi:
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ROQUE SANTA CRUZ | YAŞ: 39 | Bayern Münih başta olmak üzere Avrupa'nın birçok önemli takımında boy gösterdi. Paraguaylı oyuncu ülkesinde Olimpia forması giyiyor.
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ANDRES D'ALESSANDRO | YAŞ: 39 | Arjantin Milli Takımı'nda bir dönem 10 numaralı formayı giyen D'Alessandro, 2021'in başında Uruguay ekibi Nacional'e transfer oldu.
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SHUNSUKE NAKAMURA | YAŞ: 42 | Celtic'te attığı frikik gollerini unutan var mı? Japon yıldız Nakamura 2010'da 32 yaşındayken ülkesine döndü. Herkes son dönemini geçirdiğini düşünürken aradan 10 yıl geçti. Nakamura, Yokohama formasıyla kariyerini sürdürüyor.
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MAICON | YAŞ: 39 | Inter ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Maicon ülkesinde Villa Nova için oynarken 2021'in başında ilginç bir transfere imza attı. İtalya Serie D ekibi Sona Calcio'ya giden Maicon şu anda dördüncü kümede oynuyor.
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ERIC DJEMBA DJEMBA | YAŞ: 39 | Bir dönem Manchester United'ın rüya kadrosunda potansiyeli yüksek bir genç olarak görülüyordu. Kariyerinde büyük düşüşler yaşayan Djemba Djemba şimdilerde İsviçre'nin al lig takımlarından FC Vallorbe'de kariyerini sürdürüyor.
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FABRICIO COLOCCINI | YAŞ: 39 | Boca Juniors, Milan, Atletico, Villarreal, Deportivo, Newcastle United... Arjantin Milli Takımı'nın eski stoperi Fabricio Coloccini mükemmel bir kariyere sahip. Şimdilerde de kariyerini en üst seviyede sürdürüyor. Coloccini, Arjantin ekibi San Lorenzo'nun futbolcusu.
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PASCAL CHIMBONDA | YAŞ: 42 | Tottenham'ın eski stoperi kariyerinde birkaç kez futbola ara verdi. Şimdilerde ise İngiltere'nin alt lig ekiplerinden Durham City'de forma giyiyor.
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MAXI RODRIGUEZ | YAŞ: 40 | Atletico Madrid ve Liverpool formalarıyla hafızalarda yer eden Maxi Rodriguez, milli takımın da önemli isimlerindendi. Arjantinli futbolcu ülkesinde Newells Old Boys forması giyiyor.
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BRAD JONES | YAŞ: 38 | Bir dönem Liverpool kadrosunda da yer alan Brad Jones 40'ına merdiven dayadı. Avustralyalı kaleci Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyiyor.
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KAZUYOSHI MIURA | YAŞ: 54 | Miura dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip. Yıllarını futbola adayan Miura 60'ına merdiven dayamasına rağmen Japonya Ligi'nde forma giymeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalandı.
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YURI ZHIRKOV | YAŞ: 37 | EURO 2008'de Rusya formasıyla dikkat çeken Zhirkov bu performansıyla Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Aradan yıllar geçti ancak Rus oyuncu Zenit'te top koştururken milli takımın da hala vazgeçilmez isimleri arasında.
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RODRIGO PALACIO | YAŞ: 39 | Inter'de geçirdiği 5 yılın ardından 2017'de takımdan ayrıldı. Rodrigo Palacio için yolun sonu görünüyor gibiydi ancak öyle olmadı. Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Arjantinli golcü yıllara meydan okuyor.
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RICARDO OLIVEIRA | Betis yıllarında attığı gollerle ön plana çıkan Brezilyalı golcü bir süre Milan forması da giymişti. 40 yaşına ayak basan Oliveira ülkesinde Coritiba forması giyiyor.
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HILTON | YAŞ: 43 | Avrupa'nın en değerli veteran futbolcularından biri şüphesiz Hilton... 2011'de Marsilya'dan ayrılıp Montpellier'e imza atan Brezilyalı stoper kariyerini Ligue 1'de sürdürüyor.
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JONAS GUTIERREZ | YAŞ: 37 | Jonas Gutierrez'in futbol kariyeri kolay geçmedi. Arjantinli futbolcu Newcastle United forması giyerken kansere yakalandı. Hastalığı yenen Gutierrez futbola da geri döndü. 2019'dan beri Arjantin ekibi Banfield'da forma giyiyor.
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ANDRES INIESTA | YAŞ: 36 | Evet, Andres Iniesta futbolu henüz bırakmadı. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan İspanyol efsane sessiz sedasız kariyerine devam ediyor.
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TIM HOWARD | YAŞ: 42 | Manchester United ve Everton formalarıyla uzun yıllar Premier Lig'de görev yapan ABD'li efsane kaleci 2020'de Colorado formasıyla futbolu bıraktı ancak yalnızca 3 ay sonra kararından döndü ve Memphis 901'e imza attı.
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SALOMON KALOU | YAŞ: 35 | Hertha Berlin ve Chelsea formalarıyla hafızalara kazınan Fildişi Sahilli oyuncu kariyerinde yeni bir pencere açtı. Uzun yıllar Avrupa'da top koşturan Kalou, Brezilya ekibi Botafogo'ya transfer oldu.
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GIANLUIGI BUFFON | YAŞ: 43 | Gianluigi Buffon'un kariyerine devam ettiğini elbette biliyoruz. Onun bu listede olmaması için hiçbir neden yok. Buffon ilerleyen yaşına rağmen oynadığı maçlarda hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne seriyor. Futbolu ne zaman bırakacağını ise kendisi bile bilmiyor.
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BONUS: ZLATAN IBRAHIMOVIC | YAŞ: 39 | Zlatan için imkansız bir şey yok... En azından o böyle düşünüyor. 40 yaşına merdiven dayayan Ibrahimovic, Avrupa'nın en değerli takımlarının birinde kariyerine devam ediyor. Hem de takımın en iyi oyuncu su olarak...