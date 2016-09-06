Yenikapı'da 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting programı başlamadan önce sohbet ederken…
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Miting programı TSK mehteran takımının konseriyle başladı.
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Mitinge katılanlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Anadolu Ajansı mitinge yaklaşık 5 milyon kişinin katıldığını bildirdi.
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Kalabalık bir tekne topluluğu kıyıya yaklaşarak mitinge destek verdi.
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Alanda Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları yan yana asıldı.
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Hulusi Akar
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Mitingde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 15 bin polis görev yaptı.
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Mitingde kırmızı ve beyaz balonlar uçuruldu.
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Bazı katılımcılar yüzlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maskesini taktı.
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Mitingin katılımcıları cep telefonlarıyla sık sık fotoğraf çekti.
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Mitinge katılanlar, akşam saatlerinde konuşmaları cep telefonlarının ışıklarını yakarak izledi.
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