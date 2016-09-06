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Yenikapı'da 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'

06 Eylül 2016 03:22

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MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting programı başlamadan önce sohbet ederken…

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Miting programı TSK mehteran takımının konseriyle başladı.

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Mitinge katılanlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Anadolu Ajansı mitinge yaklaşık 5 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

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Kalabalık bir tekne topluluğu kıyıya yaklaşarak mitinge destek verdi.

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Alanda Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları yan yana asıldı.

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Hulusi Akar

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Mitingde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 15 bin polis görev yaptı.

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Mitingde kırmızı ve beyaz balonlar uçuruldu.

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Bazı katılımcılar yüzlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maskesini taktı.

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Mitingin katılımcıları cep telefonlarıyla sık sık fotoğraf çekti.

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Mitinge katılanlar, akşam saatlerinde konuşmaları cep telefonlarının ışıklarını yakarak izledi.

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