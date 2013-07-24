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Türkiye'nin siyah-beyaz tarihi

24 Temmuz 2013 17:13

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Bir zamanların Istanbul'u nasıldı? Ya Türkiye'nin incisi Izmir? Ya da başkent Ankara? Hepsinin cevapları burada... İstanbul (1890)

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Közde kahve keyfi... (İstanbul-1893)

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İzmir(1880)

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Gezi Parkı/Taksim (1944)

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Haydarpaşa(1924)

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Dolmabahçe Camii ve Çevresi(1880)

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Haydarpaşa(1920..)

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Ulus-Bankalar Caddesi(Ankara-1921)

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Taksim kışlası stadında klasik batı müziği konseri...(1928)

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Istanbul(1930)

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Üsküdar'da üç kafadar... (1875)

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Karaköy(20.yy. başları)

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Büyükada(Mayıs-1900)

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İstanbul'a panoramik bir bakış(1900)

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Galata Kulesi(1902)

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