Türkiye'nin siyah-beyaz tarihi
24 Temmuz 2013 17:13
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Bir zamanların Istanbul'u nasıldı? Ya Türkiye'nin incisi Izmir? Ya da başkent Ankara? Hepsinin cevapları burada... İstanbul (1890)
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Közde kahve keyfi... (İstanbul-1893)
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Gezi Parkı/Taksim (1944)
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Dolmabahçe Camii ve Çevresi(1880)
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Ulus-Bankalar Caddesi(Ankara-1921)
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Taksim kışlası stadında klasik batı müziği konseri...(1928)
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Üsküdar'da üç kafadar... (1875)
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Karaköy(20.yy. başları)
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İstanbul'a panoramik bir bakış(1900)
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