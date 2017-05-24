Fotoğraflarla Manchester intihar saldırısı ve sonrasında yaşananlar
24 Mayıs 2017 12:46
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İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Manchester kentindeki Arena konser salonunda Pazartesi gecesi bir intihar saldırısı düzenlendi.
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Saldırının ardından büyük panik yaşandı. En az 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.
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El yapımı düzeneğin ateşlenmesiyle gerçekleşen patlamanın ardından bomba imha uzmanları, ambulanslar ve olay yeri inceleme ekipleri müdahale etti.
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Olay yerine bomba imha robotu da getirildi.
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Saldırı, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande'nin konserinin sonlarına doğru konser alanının fuayesinde gerçekleşti.
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Konsere giden pek çok çocuk halen kayıp.
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Saldırının ardından acil telefon yardım hattı kuruldu.
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Kentte halk kayıp çocukları bulmak ve ailelerine teslim etmek için seferber oldu.
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Konsere gidenlerin pek çoğunun gençler olduğu belirtiliyor.
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Manchester Arena'daki incelemeler sürüyor.
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Olay yeri inceleme ekipleri de çalışıyor.
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