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Fotoğraflarla Cerablus harekâtı

06 Eylül 2016 03:01

18

Cerablus harekâtı

28

Cerablus harekâtı

38

Cerablus harekâtı

48

Cerablus harekâtı

58

Cerablus harekâtı

68

Cerablus harekâtı

78

Cerablus harekâtı

88

Cerablus harekâtı

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