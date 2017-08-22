Fotoğraflarla: ABD'de izlenen tam güneş tutulması

Madras, Oregon: Güneş'le Dünya arasında giren Ay'ın gölgesi ilk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Oregon üzerine düştü.
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ABD'nin batı kıyısından doğusuna kadar izlenebilen tam güneş tutulmasının izlendiği yerlerden biri, ABD’nin başkenti Washington’daki National Mall Milli Parkı'ydı.
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National Mall’da güneş tutulmasını izleyeyen gençler.
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Washington D.C.: Güneş tutulması Washington Anıtı'nın arkasından böyle göründü.
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Ross Lake, Washington: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) paylaştığı bu fotoğrafta Ay, Güneş'in önünden geçiyor.
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ABD Başkanı Donald Trump da güneş tutulmasını izleyenlere katıldı.
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Beyaz Saray muhabirleri de güneş tutulmasını izleme fırsatı buldu.
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Missouri eyaletinin St Louis kentinde öğrenciler kendilerine dağıtılan gözlüklerle güneş tutulmasını izliyor.
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Ross Lake, Washington: NASA'nın dağıttığı bu fotoğrafta, güneş tutulmasının farklı evreleri görülüyor. Bu fotoğraf, farklı fotoğrafların birlikte pozlanmasıyla oluşturuldu.
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Alliance, Nebraska: Fotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri de bu tarihi fırsatı kaçırmadı. Bundan sonraki tam güneş tutulması 2 Temmuz 2019 tarihinde Güney Pasifik üzerinde yaşanacak. Tutulma ve en iyi Şili ve Arjantin'den izlenecek.
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