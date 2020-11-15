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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'si başladı. Türkiye saatiyle 13.10'da başlayan Grand Prix öncesi girişlerde davetli kalabalığı oluştu. İşte, Türkiye Grand Prix'inden kareler...

15 Kasım 2020 13:57

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'si başladı. Türkiye saatiyle 13.10'da başlayan Grand Prix öncesi girişlerde davetli kalabalığı oluştu. İşte, Türkiye Grand Prix'inden kareler...

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinden kareler

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