Formula 1 takımı Alfa Romeo, yeni aracını görücüye çıkardı
25 Şubat 2021 14:29
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Takımın ana sponsoru olan PKN Orlen’in ülkesi Polonya’da gerçekleşen lansmanda, Alfa Romeo’nun iki pilotu Kimi Raikkonen ile Antonio Giovinazzi’nin yanı sıra yedek pilot Robert Kubica da yer aldı.
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Geçen sezon takımlar sıralamasında sekizinci sırada yer alan Alfa Romeo’nun takım patronu Frederic Vassuer yaptığı açıklamada: “Gelişmek istiyoruz. Bütün takım aynı hedef doğrultusunda motive olmuş durumda. Orta sıraların tepesinde yer almak için adım adım yolumuza devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz sezon iki pilot da dörder puan alırken, takımın tecrübeli ismi Kimi Raikkonen: “Umarım geçen yıldan daha iyi bir performans sergileriz” diye konuştu.
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Geleneksel hale gelen kırmızı ve beyaz renklerden oluşan dış görünüşe sahip yeni araçta yapılan değişikliklerle ilgili olarak teknik sorumlu Jan Monchaux açıklamalarda bulundu. Özellikle aracın ön kısmında önemli değişikliklere giden Alfa Romeo, dar burun konseptine geçiş yaptı. Getirilen kurallar çerçevesinde aracın taban kısmında da önemli değişiklikler yapılmasının yanında, Alfa Romeo takımı 2021 sezonunda yeni bir Ferrari motoruyla yarışacak.
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Geçen sezon arka sıralarda Williams ve Haas ile çekişen Alfa Romeo, yeni sezona daha büyük beklentilerle giriyor. Bu konuyla ilgili konuşan Frederic Vassuer: “Umarım aradaki farkı kapatırız. Aracın bazı kısımlarından büyük beklenti içindeyiz. İleriye doğru iyi bir adım attığımızı biliyoruz. Bu sezondan büyük beklentilerimiz mevcut ve neler olacağını göreceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.