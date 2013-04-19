Ford Mustang 49 yaşında

Amerikan otomobil tarihinin duayenlerinden biri olan Mustang 49 yaşında. İlk kez 1964 yılında piyasaya sürülen otomobil, inişli çıkışlı bir başarıya sahip olsa da ilk yıllardaki sağlam temelleri sayesinde bugün bile dimdik ayakta kalan bir model. İşte mustangin öyküsü:
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Savaşların sona erdiği, lüksün ve sosyalleşmenin giderek arttığı 60'ların Amerika'sında, otomobil önemli bir kavramdı. Amerikalı üreticiler, büyük hacimli otomobillerden vazgeçmezken halk kararını değiştirmeye başlamıştı.
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1960'ların başında otomobil kullanıcıları, büyük hacimli araçların yerine biraz daha küçük boyutlu ama güçlü olanlarını tercih etmeye başladılar. Yani 8 silindirli bir Lincoln veya Cadillac yerine, Porsche, Lotus veya Jaguar daha çok tercih ediliyordu. Ford'un pazarlama dahisi Lee Lacocca, markanın model yelpazesine biraz daha küçük bir otomobil eklemeye karar verdi.
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Bu modelin; iki kapılı, 4 kişilik, kullanımı kolay ve herkesin satın alabileceği bir araç olmasını hedefl eyen Lee Lacocca, 1961 yılında bu araç için çalışmalara başladı. Tarihler 9 Nisan 1964'ü gösterdiğinde Ford, Michigan Dearborn'daki tesislerinde Mustang'in üretimine başladı.
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17 Nisan 1964'de ise ABD'deki tüm televizyonlar, radyolar ve gazetelerde
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Coupe ve cabrio'da 210 HP gücündeki V8 ya da 101 HP'lik sıra tipi 2.7 lt'lik motorlar görev yaparken bu araç, ilk gün 25 binde adetlik satışa ulaştı. Mustang, Ford Falcon ve Mercury Comets ile platform kardeşiydi ve bunların motorunu kullanıyordu. Bu araç, yılsonuna kadar inanılması güç satış rakamlarına yani 260.000'e ulaştı. Bu rakamlarda; Haziran ve Ekim 1964'de üretime başlayan Mustang V8 ve Mustang Fastback de dahildi. Mustang V8'in, üstten çift eksantrikli 4.6 lt'lik motoru 271 HP gücündeydi, bu araç sporkoltukları, spor direksiyonu ve overdrive'lı şanzımanıyla öne çıkıyordu. 1965'de Mustang'de yapılan birkaç küçük değişiklikle 1964 ve 1965 ayrıldı. Bu nedenle 1964 modeller 1964 ½ olarak anılmaya başlandı.