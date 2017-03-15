Forbes'e göre, başarılı çalışanların işi bırakmalarının 9 nedeni
15 Mart 2017 20:04
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Yöneticiler personel değişim oranlarının çok yüksek olduğundan şikâyet ederken bir şeyi gözden kaçırıyor: Başarılı çalışanlar işi değil yöneticilerini bırakıyor. Forbes Dergisi, yetenekli personeli kaçıran yönetici hatalarını sıraladı:
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Standford Üniversitesi'nin araştırmasına göre haftalık çalışma saati 50 saati geçerse çalışan verimliliği her ekstra saatte sert şekilde düşüyor. Çok çalıştırılmak, başarılı çalışanlarda iyi performansları nedeniyle "cezalandırılıyorlar" algısı yaratıyor. İşveren iş yükünü artıracaksa maaş artırımı, promosyon, unvan gibi değişikliklere gitmeli.
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Yöneticiler, çalışanlarının daha iyi hissetmesi için iletişimi kesmemeleri gerekiyor. Başarılı performanslarda gösterilen takdir ve verilen ödüller verimliliği yüzde 40 oranında artırabilir.
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İşini bırakan çalışanların yüzde 50'den fazlasının en büyük sıkıntısı yöneticileriyle olan ilişkileri. İşini doğru yapan şirketler profesyonellik ve insan olmak dengesini kurabiliyor. Forbes uzmanlarına göre çalıştığı yerde umursanmayan ve katma değerinden başka hiçbir şeye önem verilmeyen çalışanın günde sekiz saat masa başında tutulması imkansız.
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Bağlılığını kanıtlayan çalışan yöneticisinin gözünde güvenilir ve itibarlı bir yere oturabilir. Ancak yönetici bu bağlılığa takdir göstermezse başka hiç kimse göstermeyecektir.
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Başarılı ve çalışkan kişiler kendileriyle aynı seviyedeki profesyonellerle çalışmak ister. Ancak yöneticilerin yanlış kişileri işe alıp, bir de bu insanları terfi etmesi, iyi çalışan için çok büyük bir demotivasyondur.
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Yetenekli çalışanlar aynı zamanda tutkuludur da. Yönetici, bu kişileri bir kutu içinde saklamaktansa tutkularını takip edecekleri fırsatları sunmalıdır. Yapılan araştırmalar, istediklerini yapabilen çalışanların kısıtlı tutulan meslektaşlarından beş kat daha verimli olduğunu gösteriyor.
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Yönetim başlangıcı olan ancak sonu olmayan bir kavram. Yetenekli bir çalışanınız varsa, yeteneklerini geliştirmek için elinizden geleni yapmalısınız. En yetenekli çalışanlar bir geri dönüşüm ister ve bunu onlara vermelisiniz.
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En yetenekli çalışanlar, dokundukları her şeyi geliştirmek isterler. Kendinizi statükonun rahatına bırakıp da bu yetenekleri ellerinden alırsanız çalışanların işlerinden nefret etmelerine yol açabilirsiniz. Bu durum sadece onlara değil size de sınır koyar.
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Yöneticilerin yetenekli çalışanlarına kolay ve sıkıcı görevleri vermesi motivasyonu düşürür. Önce çalışanı rahat alanın çıkarıp zorlayacak işler verilmesi, sonra bu işlerin tamamlanmasında çalışana yardım edilmeli.