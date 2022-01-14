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Forbes, TikTok yıldızlarının 2021 kazançlarını açıkladı; büyük şirketlerin CEO’larını geçtiler

14 Ocak 2022 16:37

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Forbes tarafından yayımlanan veriler, TikTok’ta bu yıl en çok para kazanan isimleri ortaya koydu. TikTok fenomenleri, dev şirketlerin CEO’larından bile daha fazla kazandığını ortaya çıkardı. İşte o liste:

28

Avani Gregg - 4,75 milyon dolar - 39 milyon takipçi

38

Kris Collins - 4,75 milyon dolar - 42 milyon takipçi

48

Josh Richards -5 milyon dolar - 26 milyon takipçi

58

Bella Poarch -5 milyon dolar - 87 milyon takipçi

68

Addison Rae - 8,5 milyon dolar - 86 milyon takipçi

78

Dixie D’Amelio - 10 milyon dolar - 57 milyon takipçi

88

Charli D’Amelio - 17,5 milyon dolar - 133 milyon takipçi

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