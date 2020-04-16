Forbes dergisinde yer alan "Koronavirüs'e karşı en güvenli 40 ülke" listesinde Türkiye sondan beşinci sırada
Forbes dergisine bağlı düşünce kuruluşu DVK Global, "Koronavirüs'e karşı en güvenli ülkeler" listesi hazırladı. 40 ülkenin yer aldığı listede, Türkiye 36. sırada yer aldı. Listenin başındaki ilk üç ülke İsrail, Almanya ve Güney Kore oldu.
16 Nisan 2020 13:30
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Forbes dergisine bağlı düşünce kuruluşu DVK Global, "Koronavirüs'e karşı en güvenli ülkeler" listesi hazırladı. 40 ülkenin yer aldığı listede, Türkiye 36. sırada yer aldı. Listenin başındaki ilk üç ülke İsrail, Almanya ve Güney Kore oldu.