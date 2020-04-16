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Forbes dergisinde yer alan "Koronavirüs'e karşı en güvenli 40 ülke" listesinde Türkiye sondan beşinci sırada

Forbes dergisine bağlı düşünce kuruluşu DVK Global, "Koronavirüs'e karşı en güvenli ülkeler" listesi hazırladı. 40 ülkenin yer aldığı listede, Türkiye 36. sırada yer aldı. Listenin başındaki ilk üç ülke İsrail, Almanya ve Güney Kore oldu.

16 Nisan 2020 13:30

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Forbes dergisine bağlı düşünce kuruluşu DVK Global, "Koronavirüs'e karşı en güvenli ülkeler" listesi hazırladı. 40 ülkenin yer aldığı listede, Türkiye 36. sırada yer aldı. Listenin başındaki ilk üç ülke İsrail, Almanya ve Güney Kore oldu.

241

İsrail

341

Almanya

441

Güney Kore

541

Avustralya

641

Çin

741

Yeni Zelanda

841

Tayvan

941

Singapur

1041

Japonya

1141

Hong Kong

1241

İsviçre

1341

Avusturya

1441

Kanada

1541

Macaristan

1641

Danimarka

1741

Hollanda

1841

Norveç

1941

Birleşip Arap Emirlikleri

2041

Belçika

2141

Vietnam

2241

Tayland

2341

Finlandiya

2441

Lüksemburg

2541

Kuveyt

2641

Çekya

2741

Monaco

2841

Katar

2941

Leichsteinten

3041

Güney Kıbrıs

3141

Yunanistan

3241

Estonya

3341

Malezya

3441

Polonya

3541

İrlanda

3641

Hırvatistan

3741

Türkiye

3841

Umman

3941

Slovakya

4041

Latviya

4141

Slovenya

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