Forbes 2020'nin en çok kazanan futbolcularını açıkladı
15 Eylül 2020 16:29
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Forbes, 2020 yılının en çok kazanan erkek sporcularını açıkladı. İşte en çok kazananlar:
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10. David De- Gea Manchester United - 27 milyon
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9. Robert Lewandowski - Bayern Münih - 28 milyon
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8. Gareth Bale - Real Madrid - 29 milyon
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7. Antoine Griezmann - Barcelona - 33 milyon
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6. Paul Pogba - Manchester United - 34 milyon
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5. Muhammed Salah - Liverpool - 37 milyon
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4. Kylian Mbappe - PSG - 42 milyon
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3. Neymar - PSG - 96 milyon
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2. Cristiano Ronaldo - Juventus - 117 milyon
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1. Lionel Messi - Barcelona - 126 milyon
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