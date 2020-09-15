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Forbes 2020'nin en çok kazanan futbolcularını açıkladı

15 Eylül 2020 16:29

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Forbes, 2020 yılının en çok kazanan erkek sporcularını açıkladı. İşte en çok kazananlar:

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10. David De- Gea Manchester United - 27 milyon

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9. Robert Lewandowski - Bayern Münih - 28 milyon

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8. Gareth Bale - Real Madrid - 29 milyon

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7. Antoine Griezmann - Barcelona - 33 milyon

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6. Paul Pogba - Manchester United - 34 milyon

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5. Muhammed Salah - Liverpool - 37 milyon

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4. Kylian Mbappe - PSG - 42 milyon

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3. Neymar - PSG - 96 milyon

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2. Cristiano Ronaldo - Juventus - 117 milyon

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1. Lionel Messi - Barcelona - 126 milyon

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