Fizy’de en çok dinlenen şarkılar belli oldu: Zirve Ezhel'in
10 Kasım 2020 11:12
19
Fizy’de en çok dinlenen şarkılar belli oldu: Zirve Ezhel'in
29
Dijital müzik platformu fizy’de ekim ayının en çok dinlenenleri, Türkçe rap’in popüler ismi Ezhel ve İbrahim Tatlıses oldu.
39
Platformun en çok dinlenen ve beğenilen şarkıları Nimet, Galaksi ve Kafamda Kentsel Dönüşümler olurken, kullanıcılar en fazla Ezhel'in Allah’ından Bul isimli parçasını paylaştı.
49
Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Ziynet Sali de platformun en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer aldı.
59
Ekim ayının en çok beğenilen şarkıları ise son dönemin popüler müzik gruplarından İkiye On Kala’nın Kafamda Kentsel Dönüşümler isimli parçası, Ece Mumay’ın eğlenceli şarkısı Galaksi ve sosyal medya fenomeni Didomido’nun büyük beğeni toplayan Nimet isimli şarkısı oldu.
69
Dinleyiciler bu ay en fazla Tarkan’ın Ölürüm Sana ve Ezhel'den Allah’ından Bul parçalarını paylaştı. Ayrıca Mabel Matiz’in Toy ve Mustafa Ceceli’nin Kendimce şarkısı da en fazla paylaşılanlar arasında yer aldı.
79
Ekim ayında dinleyiciler en çok pop, rap ve oldies kategorilerinin şarkılarını dinledi. Listeler arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı:
89
En Yeniler (Yerli), Günün Listesi, fizy pop, En Yeniler (Yabancı), 2020 Yaz, En Canlı Şarkılar, 90’lar Türkçe Pop, fizy rap, #EvdeHayatVar pop, Pop Kış.
99
Eylül ayında fizy’yi en çok dinleyen şehirlerin arasında ise; İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kayseri ve Gaziantep yer aldı.