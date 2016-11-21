Fiyatları dudak uçuklatıyor; işte dünyanın en pahalı 10 sanat eseri
21 Kasım 2016 01:29
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Hollanda-Amerikalı ressam Willem de Kooning’in “İsimsiz XXV” adlı tablosu salı günkü açık artırmada şimdiye kadar sanatçının bir tablosuna ödenen en yüksek rakam olan 66 milyon 300 bin dolara alıcı buldu. Millenyumun başından beri ünlü sanatçıların eserlerine sürekli rekor fiyatlar ödeniyor.
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Pablo Picasso’nun bu tablosu, açık artırmada satılan en pahalı eser İspanyol ressam 1955’te yaptığı tabloda Eugene Delacroix’dan esinlendi. Eser 2015’te New York’taki Christie’s Müzayede Evi’nde 179,4 milyon dolara satıldı. Tablo o tarihten beri özel bir koleksiyonerin elinde.
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İtalyan ressam Amedeo Modigliani 1917’de yaptığı bu resimden 3 yıl sonra öldü. Kasım 2015’te Cristie’s Müzayede Evi’ndeki açık artırmada ödenen para tabloyu tüm zamanların en pahalı 2. sanat eseri yaptı. Tablonun yeni sahibi Şanghaylı işadamı ve milyarder Liu Yiqian.
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İrlandalı ressam Fancis Bacon, üç parçadan oluşan bu eserini 1969’da yaptı. Çalışmalarında insan vücudunu konu alır. Burada Britanyalı ressam Lucian Freud görülüyor. 2013’te Christie’s Müzayede Evi’nde 142,4 milyon dolara satılan “Lucian Freud'un Üç Taslağı”nın yeni sahibi Amerikalı bir koleksiyoner olan Elaine Wynn.
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Sadece tablolar değil. İsviçreli sanatçı Alberto Giacometti’nin bu bronz heykeli de Mayıs 2015’te açık artırmaya çıktı. Steven Cohen adlı çok zengin bir hedge fonları yöneticisi New York’taki Christie’s’te yapılan açık artırmada gerçek boyutlu bu esere 141,3 milyon dolar ödedi. Bu da ‘L’Homme au doigt’u (İşaret Eden Adam) dünyanın en pahalı heykeli yaptı.
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‘Adele Bloch-Bauer’in Portresi I’ ya da daha iyi bilinen adıyla ‘Altın Adele’i Avusturyalı ressam Gustav Klimt 1907’de yaptı. Amerikalı işadamı Ronald Lauder tabloyu 2006’da Manhattan-New York’taki Yeni Galeri için satın aldı. Tablo o tarihten beri burada sergileniyor. Bu özel bir satış olmasına rağmen yine Christie’s Müzayede Evi tarafından yapıldı.
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“Çığlık” Norveçli ressam Edvard Munch’un en çok bilinen teması. Tablonun toplam 4 versiyonu var. ‘Çığlık‘; Da Vinci’nin Mona Lisa ve Van Gogh’un “Ayçiçekleri“ ile birlikte dünyanın en tanınan tablosu. 1895’te yapılma pastel versiyonu 2012’de Sotheby’s’de açık artırmaya çıktı. Alıcı ABD’li bir girişimci olan Leon Black idi.
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Pablo Picasso bu yağlıboya tabloyu bir günde, 8 Mart 1932’de yaptı. İsmi açıklanmayan bir alıcı, bu tabloya 4 Mayıs 2010’da 106,5 milyon dolar ödedi. Tablo müzayede gününden beri özel bir alıcının olsa da 2011’den bu yana ödünç olarak Londra’daki Tate Modern galerisinde sergileniyor.
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Amerikalı sanatçı Andy Warhol’un 1963’te yaptığı kare resimlerden oluşan bu serigrafi baskı, bir otomobil kazasını gösteriyor. 20 yıl boyunca özel alıcıların elinde olan başyapıt, 2013 kasımında New York’taki Sotheby’s’de açık artırmaya çıktı. Alıcısının adı açıklanmadı. Bu pop-art sanatçının şimdiye kadar bir açık artırmada satılan en pahalı eseri oldu.
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Bu yağlı boya tablo da Pablo Picasso’nun ve 1905 yılında yapılmış. Bu tablo onun mavi döneminden pembe dönemine geçişin işaretidir. Picasso, mavi tonlarına pembe tonları eklemeye başladı. 2004’te Sotheby’s’de adı açıklanmayan bir kişi tarafından satın alındı. Ancak İtalyan makarna devi Guido Maria Barilla’nın aldığı konuşulur.
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Alberto Giocometti’nin bir başka bronz heykeli, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nden 100 milyon dolardan fazla bir fiyata alıcı buldu. Heykelin bugünkü sahibi Brezilyalı Lily Safra. 1960’da yapılan heykel, İsviçreli sanatçının en önemli eserlerinden biri. 100 İsviçre Frangı’nın üzerinde heykelin resmi vardı.