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First Lady Melania Trump, son kez Beyaz Saray'a Noel ağacının gelme töreninde

First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'ı Biden çiftine bırakmadan önce Noel ağacını son kez süslemek üzere resmi konuta törenle gelen ağacın önünde poz verdi.

24 Kasım 2020 22:38

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Beyaz Saray’da ev sahibi değişikliği olmadan önce First Lady Melania Trump, Beyaz Saray Noel ağacını son kez süslemek üzere resmi konuta törenle gelen ağacın önünde poz verdi.

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Ağaç gelme töreninde First Lady’nin yanında ABD Başkanı Donald Trump ve oğlu Barron yoktu

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Washington’daki 2020 resmi Beyaz Saray Noel ağacı töreni videoya da alındı.

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Törende askeri bando, Hark the Herald Angels Sing ve Oh Christmas Tree adlı popüler Noel şarkılarını çaldı.

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At arabasıyla Beyaz Saray’a getirilen ağacın Mavi Oda’ya konulacağı öğrenildi.

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Tören esnasında Melania Trump, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Mutlu Noeller” diye seslendi.

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Ağacın Beyaz Saray’a getirilmesinden bir gün önce Melania Trump, sosyal medyada geçmiş yıllardan fotoğraf paylaşarak, “1966’dan beri Beyaz Saray Noel Ağacı’nın gelişi bir Noel geleneğidir” notunu düştü.

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