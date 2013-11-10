Filipinler'i yerle bir eden Haiyan Tayfunu'ndan kareler
10 Kasım 2013 12:05
113
Tarihin en büyük tayfunu olarak gösterilen Haiyan tayfunu, Filipinler'i vurdu.
213
Filipinler Kızılhaçı, Tacloban şehrinde en az bin, Samar bölgesinde ise en az 200 kişinin tayfun nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
313
Beşinci kategori fırtına olarak gösterilen Haiyan tayfununun yaklaşık dört milyon kişiyi etkilediği düşünülüyor.
413
Haiyan tayfunu nedeniyle merkez adalar Leyte ve Samar’da 15 metre yükseklikte dalgalar oluşurken evlerin çatıları uçtu, yüzlerce ağaç devrildi, yollar kapandı.
513
İngiltere, Filipinler'e tayfun yüzünden meydana gelen hasarın tespiti için uzmanlar gönderirken birçok ülke de geçmiş olsun mesajları yayımlayarak yardım teklifinde bulundu.
© Tüm hakları saklıdır.