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Filipinler'i yerle bir eden Haiyan Tayfunu'ndan kareler

10 Kasım 2013 12:05

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Tarihin en büyük tayfunu olarak gösterilen Haiyan tayfunu, Filipinler'i vurdu.

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Filipinler Kızılhaçı, Tacloban şehrinde en az bin, Samar bölgesinde ise en az 200 kişinin tayfun nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Beşinci kategori fırtına olarak gösterilen Haiyan tayfununun yaklaşık dört milyon kişiyi etkilediği düşünülüyor.

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Haiyan tayfunu nedeniyle merkez adalar Leyte ve Samar’da 15 metre yükseklikte dalgalar oluşurken evlerin çatıları uçtu, yüzlerce ağaç devrildi, yollar kapandı.

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İngiltere, Filipinler'e tayfun yüzünden meydana gelen hasarın tespiti için uzmanlar gönderirken birçok ülke de geçmiş olsun mesajları yayımlayarak yardım teklifinde bulundu.

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