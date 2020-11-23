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FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu

FIFA 21'in en iyi 10 reytingine sahip futbolcuları belirlendi

23 Kasım 2020 15:09

110

FIFA 21'in en iyi reytingine sahip futbolcular arasında ilk sırada Lionel Messi var. İşte listenin devamı:

210

Cristiano Ronaldo

310

Robert Lewandowski

410

Kevin De Bruyne

510

Neymar Jr

610

Jan Oblak

710

Virgil Van Dijk

810

Kylian Mbappe

910

Mohamed Salah

1010

Sadio Mane

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