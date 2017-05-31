Fenerbahçe'den Külliye'ye şampiyonluk ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Bobby Dixon'a takım arkadaşlarının “Bobby” diye seslendirdiğini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan "O artık Ali Muhammed. Bundan sonra NBA'ye dahi gitse adının Ali Muhammed olarak anılmasını istiyorum” dedi.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.
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Başantrenör Zeljko Obradoviç ile sohbet eden Cumhurbaşkanı "Sık sık Sırp Cumhurbaşkanı ile görüşüyoruz. Çok yakın bir dostum. Yakın zamanda kendisi ile tekrar görüşeceğim. Belgrad'a da çok sık gidiyorum. Sizde sık sık Belgrad'a gidiyormuşsunuz. Sizi kimseye bırakmayız. Fenerbahçe’den ayrılmanızı hiçbir şekilde istemiyoruz” dedi. Obradoviç ise “Üç yıl daha sözleşmem var. Gerekirse 5 yıl daha yapar, gitmem.” cevabını verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bogdan Bogdanoviç’e "NBA ye mi gidiyorsun?" sorusunu yöneltince Türkçe "bilmiyorum" cevabını aldı.
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Cumhurbaşkanı Datome'ye de saçı ile ilgili olarak esprili yaklaştı. Erdoğan İtalyan oyuncuya “Saçların nerede?” sorusunu yöneltti. Datome ise gülerek “Pero Antiç’de saklıyoruz” cevabını verdi.
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Cumhurbaşkanı ayrıca “Fenerbahçe’nin bayrağının yakılması çok yanlış. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş bayrağı birlikte dalgalansa daha güzel değil mi?” yorumunda bulundu.