Fenerbahçe'nin Boupendza transferine engel

Forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Aaron Boupendza ile anlaşmaya vardı. Ancak oyuncunun kulübü transferde sorun çıkardı.
17 Ocak 2022 16:09
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Fenerbahçe Vitor Pereira'nın ardından İsmail Kartal'la 6 aylık sözleşme imzaladı. Fanatik'in haberine göre Tecrübeli çalıştırıcı yönetimden forvet takviyesi istedi. Kartal'ın isteğiyle yönetim Aaron Boupendza transferine yoğunlaştı.
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Al-Arabi'de mutlu olmayan ve Süper Lig'de dönmek isteyen Boupendza, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Ancak oyuncunun kulübü golcü oyuncunun istekli olmasından yararlanmak istedi.
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Habere göre Al-Arabi, takımdan ayrılmak isteyen Boupenza için Fenerbahçe'ye iki şart sundu. Fenerbahçe 25 yaşındaki forveti kiralamak isterken Katar ekibi, "Boupendza’yı bonservisiyle alabilirsiniz" dedi.
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Al-Arabi'nin diğer önerisi ise "zorunlu satın alma" opsiyonlu kiralama yöntemi. Sarı-lacivertliler, Katar temsilcisinin bu teklifin ya kabul edecek ya da yeni bir isim üzerinde yoğunlaşacak.
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Geçen sezon Süper Lig'de 36 maçta 22 gol atan Aaron Boupendza, sezon başında 4.2 milyon Euro'ya transfer olduğu Al-Arabi'de 10 maçta 3 gol attı.