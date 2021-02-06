Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru | İşte spor yazarlarının maç görüşleri
06 Şubat 2021 10:45
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyi Sabah gazetesi spor yazarları değerlendirdi. İşte yazarların yorumları:
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SORU: F.Bahçe ile G.Saray bugün kritik bir maça çıkacak. İki tarafın da açıklamaları ve İrfan Can göndermeleri var. Bu durum sahaya nasıl yansır? GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş derbisinden önce Ahmet Nur Çebi maçın hakemi için "Koç grubunda çalışıyor" demişti. Şimdi Galatasaray tarafından da sosyal medyada benzer gündem oluşturuyor. Kazanmak adına baskı ortamı peşine düşüyorlar, ortam geriliyor. İrfan Can iki tarafın birbirlerinin elinden aldığı son oyuncu olmayacak. Bunları yaşayacağız, rekabetin tadıtuzu burada. Ama ne yeni transferler ne de teknik adamların tercihleri var gündemde. Çok yazık…
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LEVENT TÜZEMEN: İrfan Can transferinin oyuncular üzerinde gerginlik ya da olumsuzluk yaratacağını düşünmüyorum. Seyirci olmayacağı için G.Saraylı oyuncular baskı hissetmeyecekler. Gerçi geçen sene G.Saray uzun bir aradan sonra F.Bahçe'yi 3-1 yenerken tribünler ağzına kadar doluydu. İki takım da öncelikle kontrollü futbolu tercih edecektir. Çünkü derbi berabere biterse F.Bahçe liderliğini koruyacak, G.Saray da puan farkı yaşamayacak. Ancak G.Saray kazanırsa F.Bahçe ile puanları eşitleyeceği gibi şampiyonluk yarışında ikili averajı eline geçirecek.
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LEVENT TÜZEMEN: Önceki akşam FB TV'de eski futbolcuların bir toplantısı vardı. Ancak Volkan Demirel ve Selçuk Şahin'in söylemleri rakiplerini gerginliğe sürüklemek amacındaydı. Futboldan elini ayağını çekmiş oyuncuların hâlâ eski huylarını bir antrenör olarak sürdürmeleri Türk futboluna zarar verir.
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AHMET ÇAKAR: Bu maç belki şampiyonu belirlemeyecek ama G.Saray kazandığında ligin tepesini cadı kazanına çevirecek, karıştıracak bir maç. Kazanabilir mi? Her iki takım da kazanabilir. Tabii ki, berabere de bitebilir ama yüz yıllık futbol tarihimize baktığımızda G.Saray-F.Bahçe arasında oynanan hazırlık maçları bile büyük reytinge sahiptir. Bütün Türkiye bu maçı bekliyor. Volkan, tuhaf konuşmalar yaptı ki, bu tür konuşmalar bu tür maçlar öncesi her iki takım tarafından da yapılır. Bunu normal karşılıyoruz. Ama bu maçı kazanan sadece 3 puan almayacak, pek tabii ki şampiyon da olmayacak ama taraftarların birbirine nanik yaptığı, karizma teşkil ettiği enteresan bir 3 puan olacak. Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Ali Koç, şu anda herkes birbirini kudurtmak için fırsat kolluyor. Son 40 yıla baktığımızda bunlar da normal. Ama sonuçta her şey sahada bitecek.
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SORU: Fenerbahçe nasıl oynamalı? Sarı-lacivertli takım adına maçın kilit ismi kim olur? GÜRCAN BİLGİÇ: Gustavo'ya göre bir plan olacaktır. İlk maçta oyun dengede geçti, Galatasaray favoriydi, daha çok pozisyona giren ise Fenerbahçe oldu. Puan olarak geride olan Galatasaray, dolayısı ile yenilmemek zorunda olan da. Erol Bulut Galatasaray'a karşı oynadığı son beş maçın birini kaybetti, o da kupa rövanşıydı. Yani; nasıl kazanacağını bilen bir hocası var Fenerbahçe'nin. Ozan-Sosa orta sahası kaçınılmaz gibi. Novak beke çekilerek Caner de eklenebilir orta üçlüye. Mesut Özil kilit isim olacak, Samuel ile birlikte. Ama maçın kaderi iki kaleci; Muslera ve Altay'ın ellerinde olacak.
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SORU: G.Saray nasıl oynamalı? Sarı-kırmızılı takım adına maçın kilit ismi kim olur? LEVENT TÜZEMEN: İlk maçta F.Bahçe, G.Saray'ı kalabalık bir orta saha ile durdurmuştu, Terim de dirençli bir orta saha oluşturmalı. Taylan yalnız kalmamalı. G.Saray adına Muslera ile Onyekuru flaş oyuncular olur. Bu arada Terim, Marcao ve Belhanda'yı öfkelerine hakim olmaları konusunda uyarmalıdır. Çünkü F.Bahçeli bazı oyuncular maç içinde bu iki oyuncunun üzerine oynayabilirler. Ayrıca Terim de kulübede sakin kalmalı. Eski bir F.Bahçeli futbolcu, Onyekuru'nun tekmelerle durdurulacağını söylemişti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır da sertlik konusunda dikkatli olmalı.
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru | İşte spor yazarlarının maç görüşleri
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LEVENT TÜZEMEN: Çakır, Avrupa'nın en iyi ikinci hakemi. Derbiye atanması çok doğru. Ancak Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kötü bir maç yönetti ve G.Saray'ın gol olabilecek bir pozisyonunda avantajı oynatmadı. Çakır ismi, oyuncular üzerinde mutlaka bir etki yaratacaktır. Dilerim adaletli maç yönetir.
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GÜRCAN BİLGİÇ: Sezonun en formsuz hakemine verdiler görevi. İçimizdeki en iyi diye muhtemelen. Risk almadan, başını derde sokmadan yönetmek gibi bir alışkanlığı var. Beşiktaş maçında Arda'ya göstermediği kırmızı da bunun işareti. Oyunu VAR ile yönetecek, penaltı kararı falan vermeyecek. Kora kor bir derbi için doğru isim Fırat Aydınus olmalıydı.