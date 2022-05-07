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Fenerbahçe'den 5 yıldızlı tişört ve şampiyonluk kupasıyla antrenman

07 Mayıs 2022 19:44

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Fenerbahçe, yarın konuk olacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftara açık gerçekleştirdi.

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Saat 16.00 itibarıyla taraftarın alındığı Ülker Stadyumu'na, aynı gün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sergilenen 28 şampiyonluk kupası de getirildi.

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Başkan Ali Koç ve yönetim ile divan kurulu üyeleri de statta yerlerini aldı.

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20 bine yakın taraftarın meşaleler, sloganlarla destek verdiği oyuncular ve teknik ekip, sahaya, 5 yıldızlı Fenerbahçe armasının olduğu beyaz tişörtlerle çıktı.

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Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana başlamadan önce 2010 - 2011 sezonu şampiyonluk kupasıyla kameralara poz verdi. Taraftarların çağrılarına karşılık veren oyuncular, tribünlere giderek taraftarı selamladı.

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