Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira az gol yiyen ve kazandıkça gelişen bir Fenerbahçe ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bu nedenle taraftarın istediği göze hoş gelen oyun için acele etmeyecek. Takım kurgusunu buna göre ayarlamak isteyen Pereira'nın Mesut Özil ile ilgili kararı ortaya çıktı.
211
Hasret kaldığı şampiyonluğu yeni sezonda kucaklamak isteyen Fenerbahçe’de ikinci Vitor Pereira dönemi başlıyor. Portekizli teknik adam bugün Topuk Yaylası’nda start alacak kamp çalışmalarıyla birlikte sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine resmen adım atacak.
311
Milliyet’ten Senad Ok'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi iki önemli sıkıntısı bulunuyor. Birincisi takımın 2013-14 sezonundan bu yana şampiyon olamaması. Diğeri de taraftarın beklediği etkili ve göze hoş gelen futbolun genel olarak bir türlü sahaya yansıtılamaması...
411
Vitor Pereira taraftarın istediği futbolu oynatmak için ilk etapta acele etmeyecek. Deneyimli teknik adam sonuç almadan iyi futbolun bir öneminin olmadığının farkında. Zaten Başkan Ali Koç ile yapılan görüşmelerde yönetim net şekilde ilk sezonda şampiyonluk istediklerini ifade etti.
511
Bu çerçevede çalışmalarına başlayan Vitor Pereira yine az gol yiyen bir takım ortaya çıkarmanın planlarını yapıyor. Bunun için de güçlü savunma ve bu savunmanın önünde dayanıklı bir orta saha hattı kurmak istiyor.
611
Fenerbahçe’de en çok merak edilen konuların başında, yeni oyun planında Mesut Özil’in nasıl yer alacağı geliyor? Teknik Direktör Vitor Pereira güçlü savunma yapan bir orta saha istiyor.
711
Portekizli hoca ilk Fenerbahçe döneminde takımın en yaratıcı oyuncusu Diego Ribas’ı 8 numara gibi kullanmıştı. Kariyerinde ilk kez bu şekilde oynayan Diego takımın önemli bir parçası olmuştu. Ancak Mesut Özil’in Diego’nun yaptığı savunma katkısını ortaya koyması zor.
811
Mesut’un kanatlarda oynama ihtimali de düşük. Çünkü Pereira bu bölgelerde klasik kanat oyuncularını düşünüyor. Deneyimli hoca 2015-16 sezonunda Luis Nani ve Volkan Şen’i kanatlarda oynatmıştı.
911
Bu nedenle Mesut’un nasıl ve nerede oynayacağı kamp ve hazırlık maçları sonrası netleşecek. Yıldız futbolcunun kampta göstereceği performans ya da savunma katkısı ilerleyen günler için belirleyici olacak.
1011
Orta alan ve savunmayı sağlam tutmak için çalışmalara başlayan teknik heyet kazandıkça takımın güven ve moral depolayacağını ve oyunu bunun üzerine yavaş yavaş inşa edeceklerine inanıyor. Eğer ilk haftalarda sürpriz puan kayıpları yaşanırsa zaten sıkıntılı bir süreç geçiren takımın sezonu tamamlaması zor olacak. İyi başlangıç ise hedefleri doğrultusunda Pereira’nın elini bir hayli güçlendirecek.
1111
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Portekiz’den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen Pereira ile yardımcılarını, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı.Pereira, Fenerbahçe’de ikinci kez görev yapacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli teknik adam, “Yeniden buluştuğumuz için çok gururluyum. Fenerbahçe’yi ve taraftarları daima kalbimde tuttum. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim. Bana ve ekibime güvendiği için başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.Taraftarların desteğiyle şampiyon olmak istediklerini de aktaran Vitor Pereira, “Gerçekten fantastik bir taraftarımız var. Eğer bir arada çalışırsak sezon sonu şampiyonluk coşkusunu da hep beraber yaşarız” ifadelerini kullandı.