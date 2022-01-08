Fenerbahçe cevap bekliyor; işte sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışında son durum
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Joachim Löw'den cevap bekleyen sarı-lacivertlilerin listesinde Jorge Jesus, Slaven Bilic ve İsmail Kartal da var.
08 Ocak 2022 09:30
16
Fenerbahçe'de teknik direktör bekleyişi sürüyor. Sarı-lacivertlilerin önceliği Joachim Löw. Alman teknik adama 2.5 yıllık sözleşme teklif eden yönetim, ikna turlarına devam ediyor.
26
Löw'den olumsuz yanıt gelmesi halinde Fenerbahçe'nin alternatifleri; Jorge Jesus, Slaven Bilic ve İsmail Kartal.
36
Fenerbahçe cevap bekliyor; işte sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışında son durum
46
Hırvat teknik adamın sözleşmesindeki çıkış maddesi yılbaşında geçerliliğini yitirdi. Fenerbahçe Bilic'te karar kılması halinde tazminat ödemeyecek.
56
Benfica ile yollarını ayıran Jorge Jesus'a şartları soruldu, Portekizlinin yüksek maliyeti anlaşma ihtimalini zorlaştırıyor.
66
Liste başı isimlerde pürüz çıkması halinde Sarı-lacivertliler takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a da emanet edebilir. Yeni teknik direktör pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçına yetişmez ise kulübede Zeki Murat Göle yer alacak.