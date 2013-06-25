Femen Tunus'daki baskıya son verilmesi için makam arabası üzerinde eylem yaptı
25 Haziran 2013 21:56
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Birçok ülkelerde yaptıkları eylemlerle tanınan FEMEN örgütü, bu kez Brüksel'de ortaya çıktı.
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Üstsüz FEMEN üyelerinin hedefinde Brüksel'i ziyaret eden Tunus Başbakanı Ali Larayedh vardı.
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Bir anda beliren eylemciler, Avrupa Komisyonu binasından ayrılan Tunus Başbakanı'nın içinde bulunduğu aracın üzerine çıktı.
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Daha sonra serbest bırakılan eylemciler, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı.
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Tunus'ta geçen 13 Haziran'da 3 femen üyesi yarı çıplak yaptıkları eylem nedeniyle 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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