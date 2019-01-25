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Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentinde evlendi

25 Ocak 2019 19:05

16

Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı

26

Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı

36

Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı

46

Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı

56

Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı

66

Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı

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