Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentinde evlendi
25 Ocak 2019 19:05
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Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı
26
Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı
36
Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı
46
Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı
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Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı
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Fazıl Say, Milano'daki nikâh töreninden bu fotoğrafları paylaştı
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