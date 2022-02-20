Fatma Şahin'in 'tam bir deli' dediği rektör, AKP toplantısına katıldı; CHP’li isim tepki gösterdi
20 Şubat 2022 14:55
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un Gaziantep'te parti il yöneticileriyle birlikte düzenlediği toplantıya GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da katıldı.
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AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in “Tam bir deli” dediği Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın Şahin ve AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Özkeçeci'nin bulunduğu kahvaltıya katılanlar arasındaydı.
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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, programın düzenlendiği salona giren Rektör Özaydın, protokol üyelerini selamlayarak Genel Başkanvekili Kurtulmuş’un yanına geldi.
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GAÜN Rektörü Özaydın’ın AKP toplantısında yer almasına CHP il yönetiminden tepki geldi. CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, Özaydın'ın bu tavrı üzerine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Daha önce de ifade etmiştik, tekrarlayalım; Sayın Rektör Arif Özaydın siyaset yapmak istiyorsa Gaün rektörlüğünden "affını" istesin, buyursun siyaset meydanına" ifadelerini kullandı.
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in mikrofonun açık kaldığını fark etmeyerek "Çok kötü, çok kötü, tam bir deli" dediği Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, "Ben hocayım ya, kim ne derse desin, hocalığıma devam edeceğim" açıklamasını yapmıştı.