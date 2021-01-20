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Fatih Terim talimatı verdi; işte gönderilmesini istediği oyuncu

20 Ocak 2021 10:03

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Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim’in talimatıyla, Mbaye Diagne ile yolların ayrılmasına karar verildi.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da birkaç ayrılığın yaşanması an meselesi.

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UEFA ile yapılan anlaşma gereği satmadan oyuncu transfer edemeyen Galatasaray'da gönderilecek ilk isim netleşti.

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Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, satmadan alamayacağı için transferde büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, hem kendine yer açmak hem de mali anlamda kurtarmak için Mbaye Diagne’yi, parasına bakmadan satacak.

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Bununla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar, 5-6 milyon euro düzeyinde bir bedel karşılığında Senegalli golcüyü gönderecek.

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Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilen ve fesih bedeli için toplamda 13 milyon ödeyen Galatasaray, Diagne’de aradığını bir türlü bulamadı.

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Geldiği sezon Süper Lig’de gol kralı olmasına rağmen hayal kırıklığı yaşatan, daha sonra kiralanarak takımdan uzaklaştırılan sarı-kırmızılı futbolcunun istikrarsız tavrı, Teknik Direktör Fatih Terim’in canını iyice sıktı.

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Son oynanan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Senegalli oyuncunun kendisine faydalı olamayacağını gören Terim, “Gönderilsin” notunu yönetime iletti. Ancak bu, çok da kolay olmayacak.

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Premier Lig’de düşmeme mücadelesi veren West Bromwich Albion’dan sonra, Çin’den bir takım da Diagne’ye talip oldu.

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Sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyu 5-6 milyon euro’ya bırakabileceğini menajerine iletti.

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Diagne’yi gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, gelecek parayla devre arası düşündüğü hamleleri gerçekleştirecek.

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Çin’den gelen teklifin daha cazip olmasına rağmen Diagne’nin Premier Lig’de oynamak istediği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun bu nedenle West Bromwich’in teklifine sıcak baktığı belirtildi.

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Fatih Terim talimatı verdi; işte gönderilmesini istediği oyuncu

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